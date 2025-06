Raduno Operazione Nostalgia a Vicenza: data, orario e partecipanti

Ancora negli occhi le emozioni e i goal delle leggende della Serie A a Parma, è tempo di scaldare i motori per il prossimo raduno di, in programmaUna giornata all'insegna dei ricordi per tutti gli appassionati, con la classica partita fra due squadre formate da campioni del passato accorsi per l'occasione a chiudere l'evento con tanti stand e attrazioni, comprese quelle portate da Calciomercato.com.- A due settimane dal giorno del raduno, sono rimasti circa 200 biglietti in tutto lo stadio Romeo Menti, sede della

Francesco Toldo

Sebastien Frey

Marco Amelia

Stefano Sorrentino

Luca Mondini

Pietro Vierchowod

Pluto Aldair

Nicola Legrottaglie

Enrico Annoni

Giovanni Lopez

Max Tonetto

Massimo Beghetto

Francesco Coco

Luca Antonini

Cristian Zenoni

Damiano Tommasi

Simone Perrotta

Aron Winter

Lamberto Zauli

David Pizarro

Anderson Hernanes

Giampiero Maini

Fabio Viviani

Domenico Di Carlo

Sergio Volpi

Mauro Bressan

Damiano Zenoni

Michele Marcolini

Pierluigi Orlandini

Christian Lantignotti

Gabriel Batistuta

Ivan Zamorano

Antonio Di Natale

Marco Simone

Pasquale Luiso

Francesco Flachi

Stefan Schwoch

Filippo Maniero

Massimo Marazzina

Roberto Murgita

Davide Moscardelli

Capucho Jeda

- Operazione Nostalgia ha pubblicato la lista di (quasi) tutti i presenti: è lecito attendersi sorprese. Intanto ecco tutte le adesioni ufficiali: