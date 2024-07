Rafa Marin-Napoli, quando scatta la recompra per il Real Madrid

Getty Images

Il difensore Rafa Marin è stato il primo acquisto del nuovo Napoli targato Conte-Manna. Lo spagnolo classe 2001 arriva dal Real Madrid dopo l’ultima stagione giocata in prestito all’Alaves dove ha totalizzato più di 30 partite in campionato.dopo un passato nel Real Madrid Castilla, la seconda squadra dei Blancos.- Napoli e Real Madrid hanno trovato l’accordo per un trasferimento a titolo definitivo, ma le Merengues possono riprendere il controllo del cartellino del giocatore attraverso una recompra., scatterà solo da quella successiva quando gli spagnoli potranno riprendere Rafa Marin per 25 milioni di euro; la recompra sarà ancora valida anche al termine del 2026-27, ma la cifra sarà di 35 milioni. Non solo, se il Napoli al termine di questa stagione paga altri 10 milioni al Real, il valore della recompra aumenta da 25 a 50 milioni nel 2026 e da 35 a 70 milioni nel 2027.

- Nell'ultima stagione in Liga,Zero gare con il Real Madrid: è cresciuto nelle giovanili delle Merengues giocando solo col Castilla, la seconda squadra dei Blancos. L'anno scorso ha debuttato anche con la Spagna Under 21 con la quale ha giocato sette partite.