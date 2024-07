Rafa Mir: "L'estate scorsa ero del Milan, ma il Siviglia..."

Getty Images

Intervista fiume quella rilasciata daa Dazn in Spagna, con l'attaccante che di recente è approdato alin prestito con diritto di riscatt: "Sto chiudendo una fase, una fase complicata. Guardo al futuro con la massima voglia ed entusiasmo e per dimostrare il calciatore che sono"."Nell'estate 2023 ho detto loro che volevo partire, cambiare aria e andare al Valencia. Anche il club aveva scommesso su di me. Il Siviglia ha posto delle condizioni e all'ultimo minuto hanno deciso di cambiarle. Víctor Orta mi aveva dato la sua parola, mi aveva dato la mano dicendomi che mi avrebbe lasciato decidere. E lui mi ha detto che sarei diventato un giocatore molto importante. Sono tornato a casa rassegnato".

"Aspettavo a casa con la valigia pronta per prendere l'aereo per Milano. E mi hanno detto che non riuscivano a trovare un sostituto e che per questo non mi facevano partire. E il giorno dopo la chiusura del mercato mi hanno annunciato un altro collega arrivato, Mariano, e sono rimasto sorpreso".