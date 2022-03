. Da quando è avvenuto il cambio di proprietà la Fiorentina di Rocco Commisso prova a rompere ogni residuo legame con Fali Ramadani, il super-agente macedone che tanto ha prosperato negli anni in cui la proprietà viola era della famiglia Della Valle . E invece Ramadani continua a essere lì. C'era quando si è trattato di trasferire Federico Chiesa alla Juventus, a ottobre del 2020. E continua a esserci in questi giorni. Anzi, in queste ore, dato che la notizia fresca di giornata è l'annessione da parte sua di Vincenzo Italiano , l'allenatore che in questa stagione ha riacceso gli entusiasmi della gente viola dopo anni di depressione., il tecnico della Fiorentina è indicato come uno fra gli emergenti del nostro calcio. E sarà per questo che ha ritenuto di affidarsi a uno fra i soggetti più potenti del calcio globale.. Al centro di inchieste giornalistiche e non soltanto giornalistiche. I lettori diricorderanno gli articoli pubblicati a proposito dell'indagine per sospetto di riciclaggio cui Ramadani è stato soggetto in Spagna (si veda qui qui . La sua figura è molto controversa anche in Germania, in Belgio e nella vasta area dell' ex Jugoslavia che è diventata un suo feudo . E infine è stata fatta oggetto di indagine anche da parte della Procura di Milano e della Guardia di Finanza, insospettite dalla rete di società stesa fra Irlanda, Germania e Malta, ma soprattutto dal fatto che dopo il 2020 il super-agente abbia preferito smettere di operare direttamente in Italia. L'ipotesi degli inquirenti, che ipotizzano un giro di evasione fiscale, è che, per condurre i propri affari in Italia, Ramadani si affidi a colleghi italiani e stranieri per non comparire direttamente . Per questo motivo è finito al centro dei sospetti l'agente romano, che lo scorso dicembre ha subito una perquisizione perché, in quella che gli inquirenti ritengono essere la rete di Ramadani, è l'unico italiano a capo di un'agenzia con sede legale in Italia (l'altro procuratore italiano finito nelle carte dell'indagine è, la cui agenzia ha però sede legale a Solduno, in Canton Ticino).Tenendo conto di queste ultime annotazioni, avrebbe una logica il fatto che Italiano abbia voluto mantenere il rapporto di assistenza con. Le notizie di prima battuta che hanno riportato il passaggio del tecnico viola sotto l'ala di Ramadani affermano che Italiano avrebbe scelto di tenere Caliandro come proprio avvocato. Conoscendo il recente modus operandi adottato da Ramadani nel nostro paese, ci pare una versione imprecisa oltreché ingenua.Un'ultima annotazione. Le indiscrezioni più recenti affermano che, mentre si trovava in un lussuoso hotel milanese, e che gli sarebbe stato sequestrato del materiale informatico . Sul fronte giudiziario potrebbero arrivare novità importanti. Quanto al fronte calcistico, c'è chi continua a essere felice e ansioso di affidarsi al super-agente macedone.@Pippoevai