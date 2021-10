C'è Bernardeschi. Out Chiesa e Ramsey. pic.twitter.com/QatnHapbTS — FRANCO LEONETTI (@LeonettiFrank) October 29, 2021

. Il centrocampista gallese non è stato convocato da Allegri per la trasferta di sabato in campionato per un leggero, tanto da mandarlo in tendenza sui social.NELLAI TWEET SU(170 minuti nelle ultime due partite di qualificazioni mondiali contro Repubblica Ceca ed Estonia con tanto di gol e assist) che nella Juve, dove ha messo insieme 112 minuti in 5 presenze (titolare solo nella prima giornata di campionato a Udine) tra Serie A e Champions League. Nella prossima sosta il 13 e il 16 novembre il Galles sfiderà Bielorussia e Belgio.più bonus (10,6 milioni di euro lordi all'anno). Il prossimo 26 dicembre compierà 31 anni e poi potrebbe cambiare squadra nel prossimo mercato di gennaio per tornare in Premier League, ma senza riconoscergli alcuna buonuscita. Né pagando altre commissioni ai suoi a