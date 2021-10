Quando gioca con la maglia del Gallessorride, e manda frecciate alla Juve: "I metodi e la filosofia d'allenamento, sanno come farmi rendere al meglio e darmi continuità come già successo all'Europeo". Proprio in quei giorni, il centrocampista bianconero aveva già attaccato la Juve accusandola di non prendersi cura di lui.- Poi continua: "Sono in grado di giocare tante partite di fila, sto bene e sono pronto.Giocare con questa maglia per me vuol dire tutto, fare il capitano è un grande orgoglio".