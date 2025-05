Getty Images

ha salutato ladopo un percorso eccezionale con una vittoria, l’ennesima della sua terza avventura a Trigoria. Il 2-0 contro ilnon è bastato per conquistare la Champions League, ma i giallorossi sono comunque riusciti a qualificarsi in, un traguardo impensabile dopo l’esonero di“Quando sono arrivato la squadra era nel, con il morale a terra", ha dichiarato Ranieri a Dazn. "Ho cercato di ridargli fiducia e ricompattarli. Sono stato fortunato perché i tifosi mi conoscono, sanno che non vendo fumo e dico la verità.e mi hanno aiutato accogliendoci con amore nonostante le iniziali sconfitte. I ragazzi hanno dato sempre tutto e questo per me è vitale. Non siamo andati in Champions League e mi dispiace moltissimo. Faccio i complimenti alla. Abbiamo dato tutto e siamo soddisfatti”.

Adesso la Roma dovrà programmare con cura la prossima stagione e scegliere un allenatore che possa valorizzare i giocatori a sua disposizione. “Non posso dirvi il nome, la scelta non sarebbe cambiata con la qualificazione in Champions. La cosa incredibile è che ancora non sia uscito.. Quando il presidente se la sentirà lo annuncerà”.