Ranieri incorona l'Atalanta: "E' da Scudetto, ci farà divertire. Se la Roma mi segue, si rialzerà"

Getty Images

Claudio, allenatore della, ha parlato a Dazn e Sky dopo la sconfitta interna con l'Atalanta:"Sono soddisfatto della prestazione, siamo riusciti a ingabbiare una squadra che gioca a meraviglia e a ribattere, ma non avevo un centrocampista di forza e di corsa come poteva essere Pisilli e i loro cambi sono stati eccezionali. Peccato, ci siamo fatti due autogol, ma sono fiducioso e contento di come questi ragazzi mi stanno seguendo. Il pubblico ha capito che stiamo lottando, mi fa piacere".- "Hanno sentito fastidio alla schiena e ai muscoli, vediamo domani. Se avessi saputo un po' prima di Hummels forse avrei fatto altri cambi ma sono cose che si capiscono lì per lì".

- "Dybala ha fatto una prestazione eccellente, e pensate che con me non ha mai fatto un allenamento completo. Dovbyk è andato in Nazionale, ha un problema al ginocchio e ieri mi ha detto che non sapeva se ce l'avrebbe fatta, ma per noi è troppo importante".- "Ho detto ai ragazzi complimenti, avete passato tre partite difficilissime (Napoli, Tottenham e Atalanta, ndr), ora ne arrivano altre ancora più difficili. E' questo il calcio italiano, bisogna metterselo in testa"."Questa squadra, l'Atalanta, ha tutti i crismi per lottare per lo Scudetto e se le cose vanno così, sarà veramente un bel campionato. Se la squadra continua a seguirmi troveremo il bandolo della matassa. Non mi piace il giocare che vuol mollare, non l'ho mai accettato. Dobbiamo reagire e lottare su ogni palla, fino allo stremo, i cambi che ho fatto sono stati dettati da questo".