Claudiotecnico dellaha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il. Domenica sarà la sua ultima partita da allenatore, poi verrà annunciato il sostituto:. Questo è quello che io vorrei". Di seguito la conferenza stampa integrale:"Sono concentrato sulla partita poi magari nelle giornate seguenti penserò a quello che mi è successo in questi giorni.Ai ragazzi ho sempre detto di lottare fino all’ultimo.Dobbiamo dare tutto e uscire dal campo senza rimpianto. È un bel finale di stagione, tutti lottano per qualcosa. È stato un campionato interessante per tutti i tifosi".

VOTO ALLA STAGIONE - "Non do voti.Non c’è mai nessuno che vince sempre ogni tanto devi conoscere l’amaro per assaggiare il dolce. Non sono bravo a spiegare le mie emozioni."Credo che partiranno con noi ancheI ragazzi sono concentrati. Affronteremo una grande squadra che vuole concludere bene. Hanno un grande allenatore, giovane e valido. Dobbiamo sudarcela come dovranno fare tutti".

LAVORO SUL MERCATO - "Concordo pienamente.Noi abbiamo fatto squadra ed è la cosa più importante nel calcio. Cercheremo di migliorare. Piano piano dobbiamo costruire una buonissima Roma per far sognare i tifosi. Hanno sofferto all’inizio poi ci hanno dato il supporto e l’amore. Questo è quello che dobbiamo continuare a fare"."Non penso a come lo accoglierà, penso che

CHAMPIONS LEAGUE - "Solo domande inerenti alla partita. Prima pensiamo al. Si dice ‘non dire gatto se non ce l’hai nel sacco’. Ne abbiamo uno a nove code che scappa via. Prima chiudiamo il sacco"."Era una battuta. Ho sempre pensato di mettere la squadra che mi potesse far vincere. Poi ho sempre detto a tutti di essere pronti. Dybala ci tirava fuori dai guai e senza di lui abbiamo sofferto. Ho cercato di correre ai ripari con scelte logiche. A me piace studiare l’avversario, gli altri anche lo fanno. Devo cercare di rimanere tutti sul chi vive e di vincere la partita. Non ho mai pensato ‘sono tre partite che non gioca e lo devo mettere’. Alcune volte ad inizio settimana ho un’idea, poi la cambio. Quando dico che scelgo la formazione il sabato sera o la domenica mattina è la verità".

"Sono moltodi quello che sono riuscito a fare in 7 mesi. C’è ancora tanto da lavorare, maPAREDES - "Resterà?Non posso dire se gioca perché darei una mano al Torino".REGALO CHAMPIONS - "(ride, ndc). Il Torino è una buonissima squadra e ci sarà da lottare fino all’ultimo secondo. E l’ho detto ai ragazzi e mi credono. Il Torino farà la sua gagliarda partita perché per DNA è una squadra che lotta sempre e mi è sempre piaciuta. Quando giocavo con il Catanzaro era uno spettacolo vedere Pulici, Graziani e Sala".

RIVOLUZIONE ESTIVA - "Vediamo.Nel girone di ritorno abbiamo fatto bene,C’è da migliorare ma diamo fiducia a questa squadra".