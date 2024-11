Roma, Ranieri è sempre più vicino: tutti i dettagli dell'accordo coi Friedkin. E per la prossima stagione...

È tutto pronto per il Ranieri-ter. L'allenatore capitolino ancora una volta non ha saputo dire di no alla Roma e quando i giallorossi chiamano lui è sempre presente. Ieri sera è volato a Londra insieme al procuratore (Pietro Chiodi) e sua moglie. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore, in attesa dell’accordo con i Friedkin. Per lui pronto un contratto fino a giugno 2025 e un possibile ruolo in società nel futuro come direttore tecnico. Prima, però, c’è bisogno di un altro miracolo di Sir Claudio che deve raddrizzare la stagione della Roma. I giallorossi si trovano al dodicesimo posto con solamente 4 punti in più del Lecce terzultimo in classifica. Domani alle ore 11 il primo allenamento.

– Dopo alcuni no incassati daila scelta più semplice è stata quella di andare sull’usato sicuro. In questi giorni sono stati sondati diversi profili sia italiani che internazionali. Ieri in pole sembrava esserci Montella, ma la Federcalcio turca ha frenato un possibile trasferimento. Ora idovranno trovare un accordo con Claudio Ranieri. Dan avrebbe preferito un allenatore straniero, ma il tempo stringe.– Ranieri è l’unico che può calmare le acque. È romano e romanista ed è in grado di riportare entusiasmo nella piazza. A Trigoria ritroverà anche diversi giocatori che ha già allenato nel 2019: Pellegrini, Cristante ed El Shaarawy. Inoltre l’anno scorso a Cagliari ha avuto anche Shomurodov.