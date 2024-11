Come può giocare la Roma con Ranieri

Getty Images

(se non il preferito della proprietà), dopo l’esonero di Ivan Juric. L'avventura giallorossa dell'allenatore ex Torino non è stata entusiasmante: la Roma viaggia poco al di sopra della zona retrocessione e la società gestita dalla famiglia Friedkin è chiamata a prendere le redini della squadra e cambiare radicalmente le sorti di questa squadra, prima che le acque diventino troppo profonde per una formazione importante come la Roma.Per questo i vertici del club stanno facendo delle valutazioni per decidere se sarà proprio Claudio Ranieri il nuovo tecnico della Roma.Ma, dunque, come può giocare questa Roma con Ranieri come guida?

Parlare di sistema di gioco preferito da Ranieri è molto complesso, poiché il tecnico romano utilizza diversi moduli, e nel corso dell’ultima avventura a Cagliari ha alternato il 4-2-3-1 al 4-3-1-2 e il 3-4-1-2 al 3-4-2-1 con il quale Roma potrebbe continuare a scendere in campo, ma in alcune gare si è anche schierato con un 4-4-1-1. Con ogni probabilità, dunque,(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Cristante, Koné; El Shaarawy; Pellegrini, Dybala/Soulé; Dovbyk.

e la duttilità di Pellegrini può essere sfruttata per trasformare la difesa a 4, il centrocampo a 3 e permettere anche una formazione maggiormente offensiva, cercando di far coesistere la fantasia di Dybala e Soulé. Va ricordato, inoltre, come, dove gli esterni (o eventualmente i terzini) avranno un ruolo fondamentale.