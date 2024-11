Roma, Ranieri verso Londra: previsto un incontro con i Friedkin

Può essere la serata della svolta per la panchina della Roma. I Friedkin sono riuniti a Londra per valutare le diverse opzioni per il dopo Juric, nelle ultime ore. L'ex allenatore del Cagliari è in volo verso la capitale inglese insieme al suo procuratore, nelle prossime ore ci sarà un incontro con i vertici giallorossi per discutere di un suo possibile ritorno a Roma. Al momento l'opzione più concreta per il dopo Juric è proprio quella che porta al tecnico che ha compiuto da poco 73 anni.

- Dopo l'esonero dell'allenatore croato ci sono stati giorni di riflessioni e valutazioni in casa Roma, tanti nomi proposti e qualche profilo che piace più di altri; all'interno del club ci sono due correnti di pensiero: chi preferiva un allenatore straniero per cercare di dare una sterzata definitiva alla stagione e ritirarsi su dopo un primo periodo difficile, eintorno a un allenatore che non solo è esperto di calcio italiano, ma conosce a memoria l'ambiente giallorosso.

- Le altre piste italiane erano quelle che portavano a, col quale c'erano stati dei contatti dopo il pesante ko contro la Fiorentina ma si è fermato tutto lì, e, che aveva una clausola rescissoria sul contratto con la federazione turca e per questo era una strada più complicata. Solo una suggestione, da escludere fin dall'inizio un ritorno die connon c'è mai stato nessun contatto.- In questi giorni sono stati fatti anche sondaggi per, ma chi per un motivo e chi per un altro sono stati tutti nomi per i quali la proprietà giallorossa non ha approfondito i discorsi.è stato proposto ma non scalda i Friedkin, sono sempre state lontane le piste