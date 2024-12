Milan-Roma pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Milan vince + Gol Sì

Pronostico Milan Roma: confronto quote e il parere dei bookies

Credo che il Milan possa conquistare i '3 punti'. La squadra di Fonseca, oltre a essere oggettivamente di una qualità superiore rispetto a quella 'giallorossa', potrà contare sull'importante apporto del pubblico di San Siro. Andrea Stefanetti

Domenica 29 dicembre 2024, alle ore 20:45, lo stadio Giuseppe Meazza ospiterà il grande match dell'ultima giornata dell'anno di Serie A, la diciottesima del campionato 2024-2025, tra Milan e Roma. Prima di condividere il mio pronostico e il parere dei bookmaker nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Milan-Roma di diversi operatori:Due squadre che, a loro modo, stanno deludendo le aspettative di inizio stagione. Il Milan di Paulo Fonseca si trova attualmente all'ottavo posto in classifica, con 26 punti ottenuti grazie a 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, con 25 gol segnati e 16 incassati. Dall'altra parte, la Roma di Claudio Ranieri è distante 7 punti, al decimo posto con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, con 23 gol realizzati e 23 subiti.Il Milan ha affrontato le ultime giornate alternando prestazioni positive a momenti di difficoltà, mentre la Roma ha attraversato uno dei periodi meno brillanti della sua stagione., anche perché appaiono una squadra più compatta e solida rispetto ai 'giallorossi'.Prima di visionare gli altri pronostici sulla sfida valida per la diciottesima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Milan Roma? Il parere dei bookies

Si prospetta un match intenso, con entrambe le squadre pronte a lottare su ogni pallone. Secondo i bookmakers è probabile che entrambe le compagini riescano a trovare la via del gol, ma alla fine il Milan dovrebbe spuntarla. Dopo un’attenta analisi, il. Tra le quote più alte troviamo quella di Quigioco, che offre 9.60, seguita da Betsson con 9.25 e Sisal a 9.

Milan-Roma: i precedenti

Milan Roma: le probabili formazioni

Nella storia, le due squadre si sono sfidate 199 volte in tutte le competizioni. Il bilancio è a favore del Milan, con 84 vittorie contro le 53 della Roma e 62 pareggi. L'ultimo incontro risale ad aprile 2024, quando la Roma si è imposta per 2-1.

Ecco le probabili scelte di Fonseca e Ranieri in vista del match valido per il 18° turno di Serie A:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Jimenez; Morata.

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

Dove vedere il match in diretta

Il match tra Milan e Roma, previsto per domenica 29 dicembre, si giocherà alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, al canale 214 del satellite di Sky. Per chi desidera seguire il match in streaming, sarà possibile farlo tramite il sito ufficiale di DAZN o tramite l'app disponibile per PC, tablet e smartphone.