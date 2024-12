Repubblica - Roma, ‘giallo’ Cristante: errore dello staff medico, c’è lesione ai legamenti

deve rimandare ancora una volta il ritorno in campo. Il colpo subito il 2 dicembre nella partita tra lae considerato inizialmente soltanto una forte botta si è rivelato ben più grave. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, l’errore di valutazione commesso dallo staff medico del club giallorsso subito dopo la gara persa contro gli uomini di Gasperini ha allungato i tempi di recupero di Cristante, che dovrà seguire un percorso di riabilitazione mirato per evitare complicazioni, con l’obiettivo di scongiurare ulteriori complicazioni e restituire ai giallorossi uno dei pilastri della mediana, rimasto fermo quasi due mesiLo staff di Trigoria, guidato dal, aveva ritenuto che il dolore potesse essere gestito senza particolari conseguenze, anche alla luce dell’alta soglia di sopportazione del dolore di Cristante, che da tempo convive con un fastidio alla schiena senza aver mai rallentato la propria attività. Tuttavia il versamento alla caviglia è rimasto esteso per diversi giorni, costringendo i medici a svolgereMa la prima risonanza è stata sottovalutata, tanto che, parlando della caviglia del centrocampista, aveva manifestato un cauto ottimismo, credendo che il giocatore potesse presto riprendere gli allenamenti: “Cristante ha la caviglia viola. Vediamo cosa farà domani. Se si allena o no”.Questo imprevisto costringerà Cristante a fermarsi per altre tre settimane, una pausa che si somma al periodo già perso dopo la partita con l’Atalanta. Di conseguenza, salterà le importanti sfide contro Milan, Lazio e Bologna, privando Ranieri di un tassello fondamentale a centrocampo. Il rientro è previsto intorno a metà gennaio, conpossa finalmente essere a disposizione e mettere alle spalle l’infortunio alla caviglia.