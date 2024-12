Real Madrid, Alexander-Arnold già a gennaio? Liverpool informato, la situazione

Getty Images

Un tentativo, probabilmente l’ultimo.(in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2025) in maglia Reds anche per gli anni a venire,: infatti, come viene riportato da Marca,Alla base della scelta di Alexander-Arnold, il fascino della società spagnola e la possibilità nonché voglia di vivere una nuova esperienza in un altro campionato, in un’altra Nazione. Inoltre, a favorire la sua decisione, anche la presenza del suo compagno di Nazionale Jude Bellingham in camiseta blanca.. Sostanzialmente, il ritardo nel cominciare una vera e propria trattativa ha facilitato la decisione del prodotto delle giovanili inglesi, ormai affascinato e pienamente consapevole di sposare la causa madridista., come sottolineavamo in precedenza,e indossare la maglia del Real Madrid.

Resta da capire se l’affare si compirà a parametro zero oppure già in occasione del mercato di gennaio. Il club di Florentino Perez si limiterà ad aspettare, chiarisce Marca:Ma tutto lascia credere che i Reds non siano disposti a privarsi subito del 26enne originario di Liverpool, data la grande stagione disputata sino a ora dalla formazione allenata da Arne Slot.