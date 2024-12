L'avventura dicon la maglia delnon sta andando nelle direzione sperata e con l'apertura della sessione invernale di calciomercato, non è da escludere una sua. Il classe 1997 ha di recente rivisto il campo dopo quasi tre mesi di assenza, nella partita di Coppa di Lega contro il Southampton. Chiesa, però, non è affatto contento delche gli sta riservando il tecnicoe potrebbe, quindi, prendere in considerazione la cessione.- L'ex attaccante della Juventus resta un grande. Dall'inizio della stagione, infatti, il 27enne ha collezionato solamente, a fronte di 123 minuti. E prima dell'ingresso in campo in Coppa di Lega contro il Southampton, Chiesa non vedeva il terreno di gioco dalla fine di settembre. Lo scorso 13 dicembre, poi, l'allenatore dei Reds aveva parlato così - in conferenza stampa prima della gara di campionato contro il Fulham - della situazione dell'ex Juve: "Quello di cui ha bisogno è giocare, il problema è che, perché non sai esattamente cosa aspettarti".

- Nonostante il momento no,, specialmente indove con le maglie di Fiorentina e Juventus il classe 1997 ha seminato il panico tra le difese avversarie. Sull'attaccante del Liverpool, è stato più volte sottolineato l'interesse dell', che dovrebbe però prima lavorare in uscita, per liberare degli spazi. Anchesono state accostate a Chiesa, ma l'altissimo ingaggio rappresenta un limite. Non è da escludere nemmeno il, che potrebbe rinforzare l'organico con l'attaccante italiano.

- Le piste che portano a un possibile, per il momento, restano un po' sullo sfondo. L'ingaggio da quasi, infatti, è un fattore non di poco conto. Tuttavia, chi ha intenzione di riportare il 27enne in Italia, potrebbe pensare a un, per rilanciare il giocatore e fargli ritrovare la miglior condizione fisica.