Real Madrid, infortunio per Ceballos: lungo stop

Ilperde: infortunio per il centrocampista spagnolo, che resterà fuori per diverse settimane.La fortuna non è sorride al classe 1996, che nell'ultimo turno di Liga ha accusato un problema alla caviglia tale da costringerlo a saltare anche le prime partite della fase campionato della nuova Champions League.Ceballos, schierato titolare da Carlo Ancelotti nella sfida di ieri che il Real Madrid ha vinto contro il Betis per 2-0 (doppietta di Kylian Mbappé, primi gol nel campionato spagnolo per il francese), si è infortunato alla: secondo la stampa spagnola dovrà restare fuori per circa due mesi, potrebbe tornare in occasione della partita contro ilin programma il prossimo 2 novembre al Santiago Bernabeu. I blancos affronteranno anche l', il 10 dicembre a Bergamo.

Parte médico de Ceballos. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 2, 2024

- "A seguito degli esami effettuati oggi dallo staff medico sul nostro giocatore Dani Ceballos, gli è stata diagnosticata una distorsione di grado 3 con danno al legamento alla caviglia destra. I suoi progressi saranno monitorati".