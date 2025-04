Real Madrid-Arsenal: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Secondo atto dei quarti di finale di UEFA Champions League e a Madird, al Santiago Bernabeu si gioca, gara di ritorno che prenderà il via con il netto risultato di 3-0 in favore dei Gunners rimediato a Londra all'andata.Ai Blancos di Carlos Ancelotti serve letteralmente un'impresa per ribaltare il risultato e il nervosismo che si avverte nello spogliatoio ( LEGGI QUI - Rosso diretto a Mbappé, entrata killer su Blanco ) non rende semplice la gestione dell'allenatore italiano. Mikel Arteta, invece, può concentrarsi solo sulla Champions dati gli ultimi pareggi contro Everton e Brentford che hanno spento ogni velleità di rincorsa al Liverpool capolista. La vincente affronterà la vincente di Paris Saint Germain-Aston Villa.

Real Madrid-Arsenal: mercoledì 15 aprile 2025: 21.00: TV8, Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251), Sky Sport 4K, NOW

Arbitra il francese Francois Letexier e occhi ai cartellini, che si azzereranno dopo il turno, ma chi è diffidato può essere squalificato in caso di ammonizione: Éder Militão, Endrick, Lucas Vázquez, Modrić, Rüdiger, Vinícius Júnior, Martinelli, Partey, Rice, Timber.

: Sito TV8, Sky Go, NOW(4-2-3-1): Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Raúl Asencio, Fran García; Valverde, Tchouaméni; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior; Mbappé. All. Ancelotti.(4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta.

