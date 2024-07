AFP via Getty Images

Real Madrid da record: primo club a superare 1 miliardo di ricavi

Redazione CM

24 minuti fa

Il Real Madrid scrive un'altra pagina di storia: è il primo club nella storia a superare il miliardo di ricavi.



I campioni d'Europa in carica annunciano con entusiasmo il grande traguardo societario raggiunto, una crescita costante che permette di continuare a costruire e investire per arricchire le risorse a disposizione.



E' così che dopo la conquista dell'ultima Champions League, battendo in finale il Bayern Monaco, è arrivato l'ingaggio di Kylian Mbappé, presentato in un Santiago Bernabeu stracolmo.