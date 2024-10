Real Madrid, è guerra totale contro France Football (e la Uefa): "Mai più al Pallone d'oro"

o, in alternativa, agli altri candidati blancos Jude Bellingham e Dani Carvajal, che ha deciso di non inviare alcun rappresentante del club alla cerimonia svoltasi presso il Teatro Chatelet di Parigi. Nemmeno per ritirare i premi di miglior allenatore dell’ultima stagione, Carlo Ancelotti, e di miglior squadra maschile, proprio il Real Madrid.che ormai dal lontano 1965 premia il miglior giocatore del mondo dopo aver raccolto i voti dei propri giurati. Sulle pagine de L’Equipe di stamattina, un duro editoriale ha posto sotto la lente di ingrandimento lo scarso fair play mostrato da Florentino Perez e dagli esponenti del Real Madrid. A difendere le ragioni del noto magazine francese è stato, che ha stigmatizzato al tempo la decisione di non presenziare all’evento delle merengues: “Credevo che tutti avessero accettato, ma all’ultimo momento, non so perché, hanno voluto cambiare la regola. Nel momento in cui il Real ha preso la sua decisione, non sono sicuro che non ci fosse una parte di bluff”. Garcia poi aggiunge: "Ovviamente,Questo riassume anche la stagione del Real, sostenuta da 3-4 giocatori, con i giurati che hanno diviso le loro preferenze tra di loro, cosa che ha favorito Rodri. Nessuno era al corrente, né al Real né al City.Questa emozione smentisce tutte le supposizioni secondo cui uno o l’altro fosse stato avvertito”.Vincent Garcia, caporedattore di France Football, ha poi sottolineato un aspetto, che non riguarda soltanto il Real Madrid: “Tutti i club dei favoriti hanno insistito per ottenere l’informazione.Ma è stato lo stesso con gli altri”.Dal canto suo, in casa Real Madrid la rabbia non è stata assolutamente smaltita e, anzi, come riferiscono i due quotidiani madridisti più conosciuti - Marca e As -Il contenzioso in atto ormai da anni tra il Real Madrid e la massima organizzazione del calcio europeo, presieduta attualmente da Aleksander Ceferin, in merito al format delle competizioni europee e alla nascita di una Superlega alternativa alla Champions League viene considerata come l’origine di tutto ciò. Per effetto di quanto avvenuto ieri,Che ha consacrato il centrocampista del Manchester City e della Spagna Rodri.