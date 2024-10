Un altro infortunio shock, il Real Madrid perde Carvajal: lacrime e barella, rischio stagione finita

AFP via Getty Images

Sembrava un finale di partita tranquillo per ilma nei secondi finali della gara casalinga contro il Villarrealha accusato un infortunio grave: è rimasto a terra dopo un movimento innaturale del ginocchio e ha avuto bisogno della barella per lasciare il campo.Un altro infortunio grave, dopo quelli in rapida successione di Rodri del Manchester City, Bremer della Juventus e proprio stasera Zapata del Torino . Carlo, dopo il fischio finale, ha confermato:

La rodilla de Carvajal…

Escalofríos pic.twitter.com/9EpI7oohEc — Kendry (@Keendry_) October 5, 2024

Campione d'Europa in carica sia col club sia con la Nazionale spagnola, Carvajal ha il contratto in scadenza la prossima estate eAdesso il terzino destro titolare di Ancelotti sarà Lucas Vasquez