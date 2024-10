Viaggio nella crisi del Real Madrid: Mbappé e Bellingham preoccupano, ma i problemi per Ancelotti nascono altrove

, che aprono oggi con due titoli molto forti per analizzare il, reduce dalla sconfitta e dalla bruttissima prestazione contro il Lille. “”, recita il primo, “”, per il secondo., reduce da una stagione strepitosa conclusa con la conquista di Liga e Champions League,e nemmeno l'arrivo di Kylian Mbappé ha saputo invertire la rotta. Le analisi sono molteplici e vanno parecchio in profondità, evidenziando laMarca evidenzia un aspetto molto significativo delle difficoltà attuali del Real Madrid: quella chee che potrebbe sottendere ad una condizione complessiva ancora lontana da quella ottimale – circostanza peraltro ampiamente spiegabile coi tanti reduci da impegni internazionali tra giugno e luglio – ma che è soprattutto qualcosa di mentale e di atteggiamento. Lo dimostra”, ha detto in maniera impietosa il secondo portiere Lunin al termine della partita di Lille. Non un pezzo da 90 della rosa del Real Madrid ma pur sempre la, che si rende conto dell'assenza ad oggi degli equilibri necessari per essere competitivi ad alto livello pur disponendo di una qualità smisurata. Nella sua analisi,E qui probabilmente nascono molti dei problemi che Ancelotti sta incontrando nell'individuare la giusta formula.capace di dettare i tempi della doppia fase e di risultare da esempio nei comportamenti.che ha da poco ritrovato Eder Militao, reduce dalla rottura del legamento crociato di un ginocchio, e con un Alaba ancora sulla strada del recupero da un altro serio infortunio. Il tedesco Rudiger e capitan Carvajal sono gli ultimi baluardi di una linea arretrata che da agosto ad oggi ha tenuto la porta inviolata in sole quattro occasioni, subendo 8 reti nelle restanti sette partite.La difesa soffre, in considerazione dello straordinario potenziale a disposizione., reduce da una prima stagione in Spagna estenuante ma ricca di soddisfazioni – e con l'appendice dell'Europeo con l'Inghilterra –, ben lontano dalla partenza sprint dello scorso anno (nel 2023/2024 aveva già segnato 7 reti tra Liga e Champions League), e pure, il premio che secondo pronostico gli sarà consegnato il prossimo 28 ottobre.Tanti problemi, tante situazioni da correggere e le prime spie di una preoccupazione che inizia a toccare anche i vertici societari. Il Real Madrid è un malato certificato e stavolta il dottor Ancelotti dovrà inventarsi una cura ancora più straordinaria che in passato.