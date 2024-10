Getty Images

Gesto di grande vicinanza al proprio capitano da parte delche ufficializza il rinnovo di contratto del nazionale spagnolopoco dopo la terribile diagnosi di tripla rottura, del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale esterno e del tendine popliteo della gamba destra.Questo i: "Il Real Madrid C. F. informa che, come previsto, ha concordato con Dani Carvajal il prolungamento del contratto da parte del nostro giocatore, che si è legato al club fino al 30 giugno 2026.Carvajal è arrivato al Real Madrid nel 2002, quando aveva solo 10 anni, e ha giocato in tutte le categorie del nostro settore giovanile da Alevín B a Castilla nel 2010. Il 12 maggio 2004 è stato protagonista di un'immagine iconica della nostra storia, quando ha posato la prima pietra del Real Madrid City accanto all'allora presidente onorario, Alfredo Di Stéfano.

Dal 2013 fa parte della prima squadra, e nelle sue dodici stagioni in difesa della nostra maglia è diventato una leggenda del Real Madrid e del calcio mondiale.Con il Real Madrid ha vinto 26 titoli in 427 partite: 6 Champions League, 5 Mondiali per Club, 5 Supercoppe Europee, 4 Campionati, 2 Copa del Rey e 4 Supercoppe spagnole. Carvajal è uno dei cinque giocatori che sono riusciti a vincere 6 Coppe dei Campioni. A Wembley, il 1° luglio".