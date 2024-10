Champions League LIVE: si parte con Girona-Feyenoord, in serata Lille-Real, Villa-Bayern e Benfica-Atletico

AFP via Getty Images

Seconda mandata di partite nell'ambito della seconda giornata di: tutti a caccia del Borussia Dortmund, Brest e Bayer Leverkusen, capolista dopo due vittorie a testa nelle prime due gare.Due partite alle 18.45: insieme all' Atalanta, impegnata in Germania sul campo che formalmente è quello dello Shakhtar Donetsk , scende in campo ilper la prima volta in Champions League all'Estadi Montilivi dopo la sconfitta di misura all'ultimo in casa del Psg. Avversario dei catalani il, che alla prima giornata ha perso 4-0 in casa contro il Bayer Leverkusen.

In serata tutte le altre gare: spiccano quella del Villa Park tra, quella del Pierre Mauroy trae quella dell'Estadio Da Luz tra. Il programma prevede anche, oltre alle gare delle italiane: la Juventus in casa del Lipsia e il Bologna ad Anfield contro il Liverpool.