Real Madrid-Milan, probabili formazioni e dove vederla in Tv e streaming

. La squadra di Ancelotti arriva all’appuntamento dopo aver totalizzato 6 punti nelle tre uscite precedenti, con la vittoria contro il Borussia Dortmund che ha parzialmente cancellato il ko contro il Lille. Per i rossoneri di Fonseca il cammino, fin qui, è stato più complicato con due sconfitte tra Liverpool e Bayer Leverkusen e un solo successo ottenuto nella terza giornata contro il Bruges.• Partita: Real Madrid-Milan

• Data: martedì 5 novembre 2024• Orario: 21:00• Canale TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 252• Streaming: Sky Go, NOWIl Real Madrid si presenta alla sfida contro il Milan quasi al completo. Ancelotti schiera il tridente delle stelle con Bellingham, Mbappè é Vinicius. Vazquez confermato sulla destra al posto dell’infortunato Carvajal.Fonseca dovrebbe schierare dal 1’ Leao con Chukwueze a destra e Pulisic dietro Morata: lo spagnolo cerca il suo primo gol in Champions League con la maglia del Milan proprio contro la sua ex squadra.

Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.• Sky SportSarà Sky Sport la casa della Champions League 2024/25. La sfida fra Real Madrid e Milan sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.• Sky Go• NOW

Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare 185 delle 203 partite in esclusiva della Champions League 2024-25. Per poter vedere Real Madrid-Milan in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.La telecronaca del match sarà a cura di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.