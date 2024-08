GETTY

Real Madrid: stecca Mbappé, non Endrick. Tris al Valladolid, c'è la prima firma del predestinato

Doveva essere la giornata di Mbappé, è stata quella di Endrick. Nella seconda giornata di Liga, la prima che il Real Madrid disputa al Bernabeu, i campioni in carica trovano il loro primo successo stagionale: battuto 3-0 il Real Valladolid con Valverde, Diaz e il nuovo talento brasiliano.



Con qualche patema di troppo, i madrileni chiudono il primo tempo sullo 0-0 poi al 50’ passano con un gran gol dell'uruguaiano. A due minuti dalla fine è Brahim Diaz, l'ex Milan, a raddoppiare. Ma al 96' c'è anche il tempo per la prima volta di Endrick.



Da rivedere il debutto di Mbappé, apparso ancora fuori forma. Da sogno quello invece dell'ex Palmeiras che, come sempre, brucia le tappe. Debutto casalingo, primo gol e record: si tratta della quinta rete più giovane in campionato per un giocatore del Real. Il presente sarà di Mbappé, ma il futuro è tutto di Endrick.