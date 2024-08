GETTY

Muriqi rovina la festa di Mbappé: Real Madrid bloccato a Maiorca, Kylian a secco

Un pirata s'imbuca alla festa di Mbappé e del Real Madrid: è Vedat Muriqi, l'ex Lazio che con una rete rovina la prima del francese nella Liga. Finisce 1-1 a Maiorca con i padroni di casa che acciuffano i campioni in carica che erano passati in vantaggio con una perla di Rodrygo.



Mbappé la gioca tutta ma non trova la rete, così come aveva fatto in Supercoppa Europea quando aveva bagnato il suo debutto in maglia blanca con il 2-0 segnato all'Atalanta. Passo falso per la squadra di Ancelotti che, anche in 10 nel finale per l'espulsione di Mendy, vede scappare il Barcellona, primo a +2 sui madrileni.