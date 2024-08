DeFodi Images via Getty Images

Real Madrid, infortunio serio per Bellingham: quanto starà fuori

54 minuti fa

1

Tegola per il Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti infatti dovrà fare a meno di una delle sue stelle, Jude Bellingham. L'inglese si è infortunato a 48 ore dalla prima partita della stagione al Bernabéu contro il Real Valladolid: starà fuori per circa un mese.



QUANTE E QUALI GARE SALTA - Per l'ex Birmingham si tratta di una lesione al muscolo plantare della gamba destra. Bellingham non ci sarà quindi per la prima gara della nuova Champions League e salterà almeno quattro partite di Liga (Valladolid, Las Palmas, Betis e Real Sociedad). Il centrocampista marcherà visita anche per le partite di Nations League contro Repubblica d'Irlanda (sabato 7 settembre) e Finlandia (martedì 10) con la sua nazionale, l'Inghilterra. I campioni d'Europa in carica devono fare a meno anche di Camavinga che ha accusato una distorsione al legamento collaterale interno del ginocchio sinistro.