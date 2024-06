Real Madrid, ufficiale la cessione di Joselu all'Al-Gharafa

AFP via Getty Images

Ilannuncia ufficialmente la cessione dialla formazione qatariota dell'. L'attaccante, impegnato agli Europei con la Spagna, è stato riscattato dall'Espanyol e ceduto a titolo definitivo. Questo il comunicato del club:"Il Real Madrid CF, dopo aver reso effettiva la sua opzione per l'acquisto dei diritti del giocatore Joselu Mato dall'RCD Espanyol, ha raggiunto un accordo con l'Al-Gharafa SC per il trasferimento del nostro giocatore.Joselu è arrivato nel settore giovanile del Real Madrid nel 2010 all'età di 20 anni e si è unito al Castilla, dove ha giocato per 2 stagioni e ha partecipato alla promozione in Seconda Divisione nella stagione 2011-2012.

In questa stagione 2023-2024, in cui Joselu ha fatto parte del Real Madrid, ha giocato 49 partite, segnato 18 gol e vinto tre titoli: 1 Champions League, 1 Liga e 1 Supercoppa spagnola.Con i suoi due gol nella semifinale di ritorno della Champions League contro il Bayern Monaco, Joselu è stato un giocatore molto importante per raggiungere la finale di Wembley e riuscire a vincere la Quindicesima Champions League.Il Real Madrid ringrazia Joselu per la sua professionalità e il suo madridismo e manifesta tutto il suo affetto a lui e alla sua famiglia, ai quali augura buona fortuna in questa nuova fase della loro vita".