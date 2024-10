AFP via Getty Images

E' unstraripante quello che nella serata di ieri si è preso la copertina della sfida tra, valida per la fase a campionato della rinnovata Champions League. Una ri-edizione delladella competizione continentale, che si consuma seguendo un copione più intricato e inaspettato, ma con lo stesso risultato dell'ultima volta e uno stesso protagonista:Questa volta, ma l'atmosfera era quella delle grandissime serate, con il Real chiamato a tornare a vincere in Champions dopo la sconfitta con il Lille e il Borussia determinato a rimanere a punteggio pieno dopo le prime due convincenti vittorie. Se l'ultima volta in cui si erano incontrate,, a uscirne trionfante era stata la squadra di Carlo Ancelotti con un, l'epilogo è lo stesso anche al Bernabeu. Dopo un assolo dei tedeschi nel primo tempo (0-2 all'intervallo), nel secondo tempo sale in cattedra: è suo il gol del pareggio momentaneo, come sono sue le reti del 4-2 e 5-2.

A soli 6 giorni dalla cerimonia di premiazione che il prossimo, la tripletta di Vinicius arriva a fugare ogni dubbio. Se ancora vi fossero incertezze sul designato vincitore dell'ambitissimo trofeo, la recentedei vari Rodri, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lautaro Martinez, tutti in lizza per il premio ideato da France Football. Champions League, Liga e Supercoppa Spagnola (a cui si aggiungerebbe anche la Supercoppa Europea vinta quest’anno contro l’Atalanta). Tre volte Vinicius, tre gol che pesano oltremodo:

Non solo tutta la scorsa stagione, in cui ha firmato da ala d'attacco 24 gol e 11 assist in tutte le competizioni, anche le cifre dell'inizio di 2024/25 raccontano di un Vinicius on fire: tra Liga, Champions e Supercoppa EuropeaNumeri da leader, numeri da fenomeno che per il brasiliano valgono oro. Nel vero senso della parola.