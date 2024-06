AFP via Getty Images

Real Madrid, Yoro a Wembley: Blancos in pole ma il Lille chiede 80 milioni!

un' ora fa

Mentre il Real Madrid vinceva la sua quindicesima Champions League, battendo il Borussia Dortmund, sugli spalti di Wembley era presente anche un obiettivo dei Blancos. I madrileni infatti hanno messo gli occhi su Lenny Yoro che, per una serata, è stato spettatore di quella che potrebbe diventare la sua prossima squadra.



Il difensore del Lille, 18enne, è al centro di una vera e propria asta. Lo vogliono tutte: oltre al Real, su di lui ci sono anche Psg e Liverpool. Yoro, secondo AS, potrebbe essere convinto ad accettare l'offerta dei campioni spagnoli che, nella rosa, contano già i connazionali Mendy, Camavinga e Tchouameni e conteranno anche su Kylian Mbappè. Per farlo partire, il Lille chiede tra i 70 e gli 80 milioni di euro.