In questa recensione su Plinko, indicheremo consigli utili per sviluppare strategie vincenti e i migliori siti dove giocare a Plinko con soldi veri. Di seguito, troverai una selezione di operatori affidabili dove puoi giocare a Plinko in modo sicuro:



Dove giocare a Plinko con soldi veri nei casinò online: il focus sui bookies

Plinko è affidabile? Per rispondere a questa domande dobbiamo prima specificare che esistono numerose varianti del gioco ed è per questo motivo che abbiamo selezionato quali tra i migliori casino online offrono Plinko a soldi veri con buone probabilità di vincita, dando comunque al giocatore l’opzione di poter scegliere tra le varie versioni disponibili.

Casino con Plinko Varianti Bonus benvenuto

Plinko Go 600€+200 free spin

Plinko Dare to Win 200€
Plinko Go 4.000€

Plinko Dare to Win 20.000€+100€

Plinko Dare to Win 5.000€+5.000€
Plinko Go 1.000€+50 free spin
Plinko Go 3.000 €
1.510€

Come è evidente dalla tabella chiunque voglia giocare a Plinko a soldi veri ha un’ampia scelta, sia per quanto riguarda le opzioni (Plinko Go e Plinko Dare to Win sono le più frequenti) sia per i bonus benvenuto proposti dai casino online. Nella lista dei siti più affidabili abbiamo tenuto in considerazione solo i contesti dove il gioco è legale e regolamentato secondo la normativa italiana dei Monopoli di Stato, escludendo ad esempio realtà come Mystake. In questo caso non è garantito da ADM che l'RNG, l'algoritmo che determina casualmente le vincite, sia affidabile.

Il gioco del Plinko su Netbet

Anche Netbet offre una doppia opzione per gli amanti del Plinko a soldi veri ma come nei due brand precedenti il bonus di benvenuto da 600€+200 free spin purtroppo non può essere usato direttamente su questi due titoli. Plinko Go e Plinko Dare2Win si confermano le due versioni più popolari del gioco, con l’opzione per l’utente di divertirsi anche in versione for fun, ma in questo caso è richiesta la registrazione per accedere alla demo. In generale, la sezione quick games di Netbet è molto ricca, e trovando conferma nelle recensioni Plinko, è affidabile al 100% su questo sito.

Il gioco del Plinko su Betsson

Accedendo all’area Arcade di Betsson si può scegliere tra Plinko Go, prodotto da 1X2 Gaming, e Plinko Dare2Win, di Hacksaw. I giochi sono molto simili, sono disponibili nella versione demo plinko gratis e si basano sempre sulla pallina che deve cadere nella casella più ricca. In entrambi i casi le puntate vanno da 0,10€ fino ad un massimo di 50€. Cambiano tuttavia le caratteristiche. In Plinko Dare2Win il payout arriva al 98%, ed è una delle slot con RTP più alto, e modificando la volatilità si arriva ad una vincita massima di 3843x. Se in entrambi i casi la giocabilità è ottima anche da mobile, l’unico neo sta nel fatto che le due slot non sono valide ai fini della promozione dedicata ai nuovi iscritti. Nonostante ciò, tra i nuovi siti casino, Betsson è uno dei migliori per l'offerta dei giochi Plinko.

Il gioco del Plinko su Lottomatica

Il casino di Lottomatica dà la possibilità di giocare a Plinko Go, titolo prodotto dal 1X2 Gaming, accedendo alla sezione Soft Games del sito. L'Rtp, il ritorno medio al giocatore su quanto versato, varia dal 94% al 96%, e ha due diverse impostazioni separate che influenzano la volatilità per poterla variare da bassa ad alta, con la vincita massima che va quindi da un minimo di 30x a 420 volte la posta. Il Plinko di Lottomatica spicca per la fluidità del gioco che può essere provato gratis, anche senza registrazione, o real money. In questo caso le puntate su Plinko a soldi veri variano da 0,10€ fino ad un massimo di 50€. Il bonus casino di benvenuto non può essere speso su questo titolo, ma l’eventuale ricavo sì.

Il gioco del Plinko su Sisal

Passiamo ad un brand che ha sempre palesato di essere in prima fila sul fronte quick games, al punto di avere una categoria dedicata a questi giochi con qualche titolo in esclusiva. Su Sisal Plinko è disponibile nelle versione di 1X2 Gaming e di Hacksaw e non nascondiamo di essere passati subito da qui per prendere confidenza con il gioco e di crearci una nostra opinione su Plinko italia. L'unico aspetto non positivo è che il bonus senza deposito offerto dall'operatore non è riscattabile mediante Plinko.

Il gioco del Plinko su Betflag

Agli utenti di Betflag viene data la possibilità di scegliere tra Plinko Dare2Win e Plinko Go tramite app o sito, anche se per effettuare le partite è necessaria la registrazione. Dopo aver testato a lungo entrambi i titoli possiamo dire che Betflag è uno dei casinò più affidabili dove giocare a Plinko, con vincite in linea con quelle che sono le indicazioni e le caratteristiche dei due titoli di 1X2 Gaming e Hacksaw. Il punto di forza in questo caso è l’ottima piattaforma, uno dei pochi casino con spid, fattore da non sottovalutare considerando che stiamo parlando di un quick game.

Il gioco del Plinko su Betway

È ancora una volta un test sul lungo periodo che ci dà la possibilità di dare la nostra opinione su Plinko in Italia. Sul casino online di Betway Plinko Go è sicuro e non c’è da segnalare nessuna problematica o anomalia durante le partite e al momento del deposito e del prelievo. Accessibile direttamente dalla sezione casino, Plinko Go a soldi veri e in demo gratuita è l'unica versione del gioco disponibile, ma del resto come avrà potuto notare il lettore è quella di maggior successo. In generale è anche quella che ha il maggior numero di recensioni positive tra le tante per giocare a Plinko.

Il gioco del Plinko su Goldbet

Tra i casino online che meritano una positiva recensione di Plinko a soldi veri possiamo segnalare Goldbet. In questo caso il gioco va cercato tra i soft game e il titolo scelto dal brand è Plinko Go, probabilmente la versione più pop del gioco grazie alla possibilità di selezionare tra 8, 10, 12 o 14 file di birilli per modificare il numero di premi in palio. Come per Lottomatica l'Rtp, il ritorno medio al giocatore sul lungo periodo in base a quanto versato, varia dal 94% al 96% e le puntate vanno da un minimo di 0,10€ fino ad un massimo di 50€. La demo di Plinko Go è giocabile anche senza registrazione.

Plinko il gioco su Eurobet

Plinko, nella sua versione tradizionale, è disponibile anche su Eurobet e si distingue per la semplicità e fluidità del gameplay. Durante il test effettuato, non sono stati riscontrati problemi di caricamento, e l’esperienza di gioco è risultata scorrevole, senza interruzioni o rallentamenti.Il funzionamento è intuitivo: la pallina cade dall'alto del tabellone, rimbalzando sui pioli fino a raggiungere una delle caselle inferiori, ognuna delle quali offre un moltiplicatore di vincita diverso. Gli utenti possono regolare facilmente l'importo della puntata, rendendo il gioco accessibile sia a chi preferisce giocare con importi ridotti, sia a chi cerca vincite più consistenti.

Il gioco del Plinko su Starcasino

La particolarità della versione Plinko a soldi veri di Starcasino è che la puntata massima può arrivare a 100€ e quindi il sito potrebbe essere preferito dai giocatori più esperti che possono permettersi budget più generosi. Ovviamente sia per Plinko Go sia per Plinko Dare2Win le puntate possono partire da un minimo di 0,10€ e si può giocare gratis con la demo dimostrativa. In questo caso la categoria di riferimento è denominata “Arcade” e non può passare in secondo piano il fatto che il bonus cashback di benvenuto pari al 50% fino ad un massimo di 2.000€ può essere speso anche su questi due titoli.

Il gioco del Plinko su Planetwin365

Il casino online di Planetwin365 ci dà la possibilità di presentare una versione alternativa di Plinko, ovvero il titolo prodotto da Gaming Corps. In questo caso le file variano da 8 a 16, si possono lanciare fino a 10 palline in contemporanea (scelta che sconsigliamo agli utenti non esperti) e la puntata per ogni sfera va da 0,20€ a 50€. Ottimi sia l'RTP del 97,17% sia la vincita massima, che arriva a 3200 volte l'importo versato. L’altra opzione per gli amanti del gioco è il già citato Plinko Go e in entrambi i casi abbiamo potuto giocare anche gratis.

Come funziona Plinko nei casino online

Abbiamo parlato di alcune versioni del gioco online Plinko ed entreremo nel dettaglio più avanti, anche se le differenze nelle diverse varianti prodotte sono minime. Tuttavia ogni provider ha personalizzato Plinko a soldi veri dando maggiori o minori margini di puntata, qualche libertà in più nell’impostazione della volatilità e nella vincita massima e ovviamente nel gameplay. Nei prossimi paragrafi daremo indicazioni generali che possono permettere di padroneggiare tutte le versioni.

Dinamica del gioco

Che si scelga la versione gratis o a soldi veri Plinko di base è un quick game molto facile da capire. Lo scopo del gioco è far cadere una pallina dal vertice di una piramide di pioli, con la sfera che rimbalzerà fino alla base: questa è divisa in vari settori, con moltiplicatori più o meno generosi. I premi più ricchi sono distribuiti verso gli angoli della piramide, mentre se la pallina si dirige verso il centro non si otterranno grandi vincite. Nel gioco, che non ha free spin gratis, spicca la possibilità di impostare prima di ogni spin il rischio (di fatto la volatilità della slot) tra basso, medio e alto, il numero di pioli, oltre ovviamente al valore della puntata iniziale.

Grafica ed elementi speciali

Il richiamo al gioco da tavola nato in Giappone è forte nella versione casino online di Plinko. Tutte le varianti hanno una grafica molto semplice che ricorda i primi giochi arcade, anche se poi non mancano dettagli che caratterizzano i diversi titoli, come la colonna sonora. Tra le funzioni speciali segnaliamo la simpatica possibilità di lanciare più palline in contemporanea, opzione che rende il gioco particolarmente eccitante, ma il nostro consiglio - come abbiamo visto anche nella varie recensioni di Plinko - in questo caso è limitare il valore delle puntate su ogni singola pallina.

Possibili trucchetti

Rispetto alle slot classiche in Plinko si può avere maggiore controllo della partita e ottenere vincite. La possibilità di avere sotto controllo la volatilità ci consente di gestire al meglio il budget, fattore da non sottovalutare quando si gioca a Plinko a soldi veri. Inoltre, al di là del fatto che il primo obiettivo è divertirsi, per ottimizzare le puntate può essere utile scegliere la versione di Plinko con l'RTP migliore: si va dal 94,% al 98%. Questo discorso vale ovviamente per i siti legali, in quelli che non hanno il logo ADM il rischio che Plinko sia una truffa è alto.

Fino a quanto si può vincere

Plinko funziona davvero? Si possono ottenere grandi vincite? Rispondiamo ora queste domande che ci hanno posto i lettori e che abbiamo letto sulle recensioni di Plinko. Essendo un gioco da casino online Plinko è legato al fattore fortuna, ma senza dubbio si può ottenere una vincita massima molto interessante. Plinko Go è la versione più diffusa, con moltiplicatore massimo di 420X, ovvero fino 2.100€. Si fa un bel salto di livello con Plinko Dare2Win, con un moltiplicatore di 3843x e una vincita massima di 384.300€.

Quando Plinko è affidabile? Si può vincere davvero? La risposta alla domanda se Plinko è affidabile sta tutta nella scelta dei giocatori. Le vincite massime citate sopra non sono mai sicure ma possibili, visto che c’è il fattore fortuna a bilanciare l’abilità dell’utente nel gestire le puntate. La prima discriminante è però la scelta di provare Plinko su un casino online legale. Esistono su Plinko recensioni negative, ma si tratta di giocatori che purtroppo hanno giocato su siti casino senza licenza, dove l’RTP segnalato non è reale.

Come evitare le truffe giocando a Plinko

Quando si gioca online è di primaria importanza scegliere dunque i brand affidabili. Lo dimostra il fatto che Plinko a soldi veri ha avuto anche recensioni negative di chi si lamenta del fatto che non ha potuto prelevare dopo una vincita, così come ha trovato il gioco sbilanciato a favore del banco. In entrambi i casi l’errore è la scelta del sito, che se non è controllato da ADM tendenzialmente non rispetterà il payout indicato e il contratto con il giocatore iscritto. Per evitare una truffa con Plinko e vincere è quindi importante avere conti attivi solo operatori che sono responsabili anche legalmente della politica nei confronti del giocatore.

Tutte le varianti di Plinko soldi veri in Italia

Il gioco Plinko a soldi veri ha tanti fratelli, ma non esistono gemelli. Seppur molto simili tra loro, ogni versione del quick game ha grafica, colonna sonora e funzioni di personalizzazione specifiche. La scelta su quale sia il miglior Plinko in Italia è per forza personale, ma a nostro giudizio Plinko Go è quello che dà maggiori margini per gestire il rischio. Un piccolo riassunto sui vari giochi disponibili potrà aiutare la scelta del lettore.

Plinko Go 1X2 gaming

Plinko Go è stato prodotto da 1X2 gaming nel 2023. La novità rispetto alle versioni precedenti è una grafica meno noiosa e la possibilità di ottenere vincite molto frequenti con la modalità rischio bassa. L’RTP va dal 94% al 96% anche in base alla strategia del giocatore, non è il dato più alto ma resta comunque generoso. Sono tutte caratteristiche che hanno reso Plinko Go la versione più popolare del gioco.

Puntata minima: 0,10€

Puntata massima: 50€

Vincita massima: 420x

Funzioni speciali: Volatilità regolabile

Produttore: 1X2 gaming

Caratteristica grafica: Colori accesi e divertenti

Plinko Dare2Win Hacksaw Gaming

Plinko Dare2Win prodotto dalla Hacksaw Gaming spicca per la vincita massima che arriva a 3843x la puntata. Rispetto a Plinko Go sale fino 100€ la puntata massima consentita e l’RTP è assai variabile ma supera anche il 98%. Meno curata la grafica.

Puntata minima: 0,10€

Puntata massima: 100€

Vincita massima: 3843x

Funzioni speciali: lancio 1000 palline

Produttore: Hacksaw Gaming

Caratteristica grafica: stile classico arcade

Plinko Spribe

Il Plinko prodotto dalla Spribe è uno dei primi e per caratteristiche è molto simile a Plinko GO, con un RTP un po’ più alto (97%), una grafica meno curata e una vincita massima a 555x. La volatilità può essere modificata rapidamente impostando il livello di rischio attraverso 3 colori differenti.

Puntata minima: 0,10€

Puntata massima: 100€

Vincita massima: 555x

Funzioni speciali: volatilità gestibile con i colori

Produttore: Spribe

Caratteristica grafica: colori accesi

Plinko Gaming Corps

Il Plinko di Gaming Corps è probabilmente la versione grafica più semplice del gioco, ma va detto che non è questo il primo dettaglio che un giocatore cerca in Plinko. L’RTP è del 97%. Le linee di caduta possono variare da 8 a 16 e con moltiplicatore vincita massimo pari a 3200x.

Puntata minima: 0,20€

Puntata massima: 50€

Vincita massima: 3200x

Funzioni speciali: lanciare fino a 10 palline in contemporanea

Produttore Gaming Corps

Caratteristica: stile grafico molto minimale

Il nostro parere su Plinko è positivo

Ci perdonerete se in questa recensione di Plinko abbiamo insistito sull’importanza di giocare a soldi veri solo sui siti legali, ma è davvero l’unico modo per godersi una partita a questo Quick Game. Plinko è in conclusione un richiamo agli arcade, con regole semplici, buone possibilità di ottenere vincite e che richiede al giocatore di prendere decisioni sulla volatilità. Proprio questo fattore è particolarmente facile da gestire in Plinko Go, che a nostro avviso è per questo motivo la migliore versione di Plinko in Italia.

Domande frequenti

Plinko è affidabile?

Plinko è affidabile se giocato sui casino online che hanno regolare licenza per il gioco a distanza rilasciata dai Monopoli di Stato.

Si può vincere davvero con Plinko?

Plinko è un gioco che un RTP che varia dal 94% a oltre il 98% in base alla versione scelta e al casino online preferito.

Fino a quanto si può vincere con Plinko?

La vincita massima ottenibile con Plinko è di 3843x la posta puntata.

Esistono recensioni negative su Plinko?

Sì, alcuni utenti giocando sui siti illegali hanno avuto problemi nei pagamenti con le vincite rilasciando recensioni negative su Plinko.