Non risparmia aggettivi roboanti Pippo Inzaghi per descrivere la vittoria della sua Reggina sul Genoa: "Stasera i miei ragazzi hanno fatto la partita perfetta e ognuno di loro si deve godere questa vittoria. Sapevamo di non potercela giocarcela a viso aperto e così abbiamo cambiato qualcosa. Ma abbiamo dato tutto, tanto che molti ragazzi alla fine chiedevano il cambio, tutti hanno fatto benissimo, sia chi è partito dall'inizio che chi è entrato in corsa. E il nostro portiere non ha subito un tiro. La squadra ha fatto un vero capolavoro. Questa partita deve farci capire quanto siamo forti e far accrescere la nostra autostima".



Una battuta infine anche sull'avversario di turno: "Il Genoa è molto forte, ha tutto per vincere il campionato".