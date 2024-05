(di seguito la “Competizione”)REGOLAMENTO1) ORGANIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DELLA COMPETIZIONEOrganizzatrice esclusiva della Competizione 2024/2025, 2025/2026 e2026/2027 è la Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguitol’“Organizzatrice”) (art. 24 Statuto-Regolamento Lega Serie A).La denominazione della Competizione potrà essere modificata in ragionedi quanto sarà convenuto dall’Organizzatrice con eventuali suoi sponsor.

2) ORGANICOIl tabellone principale, formato da 40 Società, sarà preceduto da un turnodi qualificazione preliminare che consentirà di completare l’organico dellepartecipanti (in totale 44 squadre).In ciascuna delle tre stagioni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 sarannoiscritte d’ufficio alla competizione le seguenti Società che, alla datafissata annualmente dalla FIGC per la decisione del Consiglio Federalesulla concessione delle Licenze Nazionali, risulteranno ammesse airispettivi Campionati in base alle normative federali vigenti:a. tutte le Società ammesse al Campionato di Serie A;

b. tutte le Società ammesse al Campionato di Serie B;Completeranno, inoltre, l’organico della Competizione 2024/2025,2025/2026 e 2026/2027 le seguenti società invitate dall’Organizzatrice:Comunicato Ufficialen. 253del 27 maggio 2024253/815c. 4 Società segnalate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, traquelle ammesse al Campionato di Serie C alle date fissateannualmente dalla FIGC per la decisione del Consiglio Federale sullaconcessione delle Licenze Nazionali, ovvero il maggior numero chedovesse rendersi necessario per il completamento dell’organico della

Competizione. La partecipazione alla Competizione delle Societàindicate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico sarà in ogni casosubordinata all’approvazione da parte dell’Organizzatrice.Le Società che risulteranno non ammesse ai rispettivi Campionati dicompetenza all’esito della decisione assunta dal Consiglio Federale sullaconcessione delle Licenze Nazionali non saranno ammesse allaCompetizione e tale non ammissione non produce alcun diritto di alcunanatura, nemmeno qualora la non ammissione al Campionato dicompetenza venga successivamente revocata e/o annullata.

3) FORMULA DI SVOLGIMENTOL’intera manifestazione si articola su turni successivi ad eliminazionediretta: turno preliminare; trentaduesimi; sedicesimi; ottavi di finale;quarti di finale; semifinali; finale.3.1 Formazione del tabelloneTutte le Società sono posizionate in un tabellone di tipo tennistico conposti dal n. 1 al n. 44.Le Società partecipanti entrano nella competizione in tre momentisuccessivi:a. 8 Società a partire dal turno preliminare;b. 28 Società a partire dai trentaduesimi;c. 8 Società (“Teste di Serie”) a partire dagli ottavi di finale.

La formazione dei suddetti gruppi di Società avviene sulla base di unranking sportivo (di seguito il “Ranking”) determinato tenendo conto deirisultati conseguiti dalle 44 Società partecipanti alla Competizione neirispettivi Campionati della stagione precedente, come segue:253/816a. Società vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa nella stagionesportiva precedente;b. 1) Società che, nella stagione sportiva precedente, hanno acquisitoil diritto di partecipare alla UEFA Champions League o alla UEFAEuropa League o alla UEFA Europa Conference League nellastagione di disputa della Competizione, secondo l’ordine di classifica

in Campionato;2) Società classificatasi all’8° posto in Serie A nella stagione sportivaprecedente, qualora la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa nellastagione sportiva precedente rientrasse tra quelle di cui al punto b.1;c. Società classificatesi dal 9° fino al 17° posto in Serie A nella stagioneprecedente e le 3 Società promosse dalla Serie B alla Serie A altermine della stagione precedente, secondo l’ordine di classifica inCampionato al termine dei play-off (laddove previsti);d. Società retrocesse dalla Serie A alla Serie B al termine della stagione

precedente, secondo l’ordine di classifica in Campionato e la Societàperdente la finale dei play–off per la qualificazione al Campionato diSerie A della stagione sportiva in corso (laddove previsti);e. Le rimanenti Società di Serie B classificatesi fino al 16° posto o, incaso di play-out, fino al 15° posto e la società vincitrice i play-out altermine della stagione sportiva precedente (così come determinatodall’annuale CU FIGC che fissa i criteri dei ripescaggi o, in assenza diquest’ultimo, dalle norme federali di riferimento);f. Le quattro Società promosse al Campionato di Serie B al termine

della stagione sportiva precedente. Alle tre promosse direttamente,in quanto vincitrici dei rispettivi gironi, saranno assegnati i numeri da37 a 39 in base ad una classifica che prevede i seguenti criteri:253/8171. Maggior numero di punti acquisiti in classifica nel proprio gironeal termine della stagione sportiva precedente;2. In caso di parità di punteggio ai sensi del punto 1, maggiornumero di vittorie conquistate nel proprio girone al termine dellastagione sportiva precedente;3. In caso di parità di punteggio ai sensi del punto 2, maggiornumero di reti segnate nel proprio girone al termine della

stagione sportiva precedente;4. Sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità;La posizione in tabellone n. 40 sarà assegnata alla Società vincitricela Finale Play-Off del Campionato di Serie C al termine della stagionesportiva precedente;g. Le tre Società seconde classificate nei gironi del Campionato SerieC al termine della stagione sportiva precedente, con assegnazionedei numeri da 41 a 43 in base ad una classifica che prevede i seguenticriteri:1. Maggior numero di punti acquisiti in classifica nel proprio gironeal termine della stagione sportiva precedente;

2. In caso di parità di punteggio ai sensi del punto 1, maggiornumero di vittorie conquistate nel proprio girone al termine dellastagione sportiva precedente;3. In caso di parità di punteggio ai sensi del punto 2, maggiornumero di reti segnate nel proprio girone al termine dellastagione sportiva precedente;4. Sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità;La posizione in tabellone n. 44 sarà assegnata alla Società vincitricedella Coppa Italia Serie C.Qualora una società seconda classificata coincida con una societàpromossa in Serie B al termine dei Play Off, in alternativa parteciperà

la squadra meglio classificata ex art. 49 NOIF tra quelle che abbiano253/818disputato il Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale delCampionato Serie C per l’ammissione al Campionato di Serie B altermine della stagione sportiva precedente.Qualora la Coppa Italia Serie C non venga disputata o la Societàvincente la Coppa Italia Serie C coincida con una società secondaclassificata o con una società promossa in Serie B al termine dei PlayOff o retrocessa in Lega Nazionale Dilettanti, in alternativaparteciperà la squadra meglio classificata ex art. 49 NOIF tra quelle

che abbiano disputato il Secondo Turno della Fase Play Off Nazionaledel Campionato Serie C per l’ammissione al Campionato di Serie B altermine della stagione sportiva precedente.Qualora si verifichino contemporaneamente due delle ipotesi disostituzione previste ai commi precedenti, in alternativaparteciperanno le due squadre meglio classificate ex art. 49 NOIF traquelle che abbiano disputato il Secondo Turno della Fase Play OffNazionale del Campionato Serie C per l’ammissione al Campionato diSerie B al termine della stagione sportiva precedente.La Lega Serie A si riserva la facoltà insindacabile di modificare il

posizionamento delle squadre nel Tabellone affinché, qualorapartecipino alla Competizione due o più società che siano riconducibilialla medesima proprietà, queste possano incontrarsi eventualmente solonella Finale.CRITERIO FORMAZIONE TABELLONEPosizioneneltabelloneSocietà e criteri di assegnazione dei numeriDa 1 a 8Prime 8 Società del Ranking, denominate “Teste di Serie”,che fanno il loro ingresso in tabellone a partire dagli Ottavidi Finale, prevedendo l’assegnazione in tabellone del n. 1alla Società vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa e del

253/819n. 2 alla Società vincitrice del Campionato di Serie A nellastagione sportiva precedente. Nel caso in cui la Societàvincitrice del Campionato di Serie A coincidesse con laSocietà vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa, laposizione n. 2 in tabellone sarà assegnata alla Societàclassificatasi al 2° posto nel Campionato di Serie A nellastagione sportiva precedente.Fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente, leposizioni in tabellone sono assegnate in base all’ordine diclassifica in Campionato nella stagione sportivaprecedente con l’attribuzione di un numero, con

l’avvertenza che negli Ottavi di Finale le Società in oggettonon possono incontrarsi tra loro e hanno diritto di giocarein casa la gara unica, e determinano anche l’eventualedisputa in casa della gara dei quarti e l’ordine di disputadelle semifinali.Da 9 a 24Le rimanenti 12 Società del Campionato di Serie A dellastagione in corso unitamente alle 3 Società retrocessedalla Serie A secondo l’ordine di classifica in Campionato ela Società perdente la finale dei play–off per laqualificazione al Campionato di Serie A della stagionesportiva in corso, che fanno il loro ingresso nel tabellone

della Competizione a partire dai trentaduesimi.Le posizioni in tabellone sono assegnate in base all’ordinedi classifica in Campionato nella stagione sportivaprecedente, con l’avvertenza che le Società in oggetto nonpossono incontrarsi tra loro e hanno diritto di giocare incasa la gara unica dei trentaduesimi e che alle 4 Società dicui alla lettera d. del ranking saranno assegnate leposizioni nn. 21, 22, 23 e 24.Da 25 a 36Le Successive 12 Società del Ranking (di cui al punto e.),che fanno il loro ingresso nel tabellone della Competizionea partire dai trentaduesimi e giocano codesta gara in

trasferta.253/820Le posizioni in tabellone sono assegnate in base all’ordinedi classifica in Campionato nella stagione sportivaprecedente.Da 37 a 40Le quattro Società promosse al Campionato di Serie B altermine della stagione sportiva precedente, che fanno illoro ingresso nel tabellone della Competizione a partire dalturno Preliminare.Le posizioni in tabellone sono assegnate in base al Rankingdi cui al punto f., con l’avvertenza che le Società in oggettonon possono incontrarsi tra loro e hanno diritto di giocarein casa la gara unica del turno Preliminare.Da 41 a 44Le residue 4 società del Ranking che fanno il loro ingresso

nel tabellone della Competizione a partire dal turnoPreliminare e giocano codesta gara in trasferta.Le posizioni in tabellone sono assegnate in base al Rankingdi cui al punto g.Il tabellone guida gli accoppiamenti di tutti i turni successivi sino allafinale (Allegato 1).3.2 Turno preliminarePartecipano al turno preliminare 8 Società, come specificato nei puntiprecedenti, inserite nel tabellone della Competizione sulla base dei criteriindividuati al precedente punto 3.1.Il turno preliminare si svolge in gara unica.In ogni gara, hanno diritto di giocare in casa le Società cui è stata

attribuita la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numeropiù basso.Nel caso in cui, per effetto di quanto precede, due Società si trovino adisputare, nello stesso giorno solare, la propria gara interna del turnopreliminare sul medesimo campo, la Società cui è stata attribuita la253/821posizione in tabellone contrassegnata dal numero più basso mantiene ildiritto di giocare in casa, mentre l’altra subisce l’inversione del campo.Qualora, in virtù di tutte le combinazioni possibili, l'ordine di svolgimentodelle gare di più Società in condizione di coabitazione di campo fosse

reciprocamente condizionato, avrà priorità su tutte la Società cui è stataattribuita la posizione in tabellone contrassegnata dal numero più basso,che mantiene il diritto di giocare in casa, mentre le altre sarannoautomaticamente adeguate.Ottiene la qualificazione ai trentaduesimi la squadra che segna il maggiornumero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvedea far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento delGiuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra

vincente di una gara”.Le 4 Società vincitrici delle gare del turno Preliminare ottengono laqualificazione ai trentaduesimi.3.3 TrentaduesimiPartecipano ai trentaduesimi 32 Società, come specificato nei puntiprecedenti, inserite nel tabellone della Competizione sulla base dei criteriindividuati al precedente punto 3.1.I trentaduesimi si svolgono in gara unica.In ogni gara, hanno diritto di giocare in casa le Società cui è stataattribuita la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numeropiù basso.Nel caso in cui, per effetto di quanto precede, due Società si trovino a

disputare, nello stesso giorno solare, la propria gara interna deitrentaduesimi sul medesimo campo, la Società cui è stata attribuita laposizione in tabellone contrassegnata dal numero più basso mantiene ildiritto di giocare in casa, mentre l’altra subisce l’inversione del campo.Qualora, in virtù di tutte le combinazioni possibili, l'ordine di svolgimentodelle gare di più Società in condizione di coabitazione di campo fossereciprocamente condizionato, avrà priorità su tutte la Società cui è stataattribuita la posizione in tabellone contrassegnata dal numero più basso,

253/822che mantiene il diritto di giocare in casa, mentre le altre sarannoautomaticamente adeguate.Ottiene la qualificazione ai sedicesimi la squadra che segna il maggiornumero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvedea far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento delGiuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadravincente di una gara”.Le 16 Società vincitrici delle gare dei trentaduesimi ottengono laqualificazione ai sedicesimi.3.4 SedicesimiPartecipano ai sedicesimi le 16 Società che hanno ottenuto la

qualificazione dai trentaduesimi.Gli accoppiamenti dei sedicesimi sono determinati dal tabellone, sullabase dei criteri individuati al precedente punto 3.1.I sedicesimi si svolgono in gara unica.In ogni gara, hanno diritto di giocare in casa le Società cui è stataattribuita la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numeropiù basso.Nel caso in cui, per effetto di quanto precede, due Società si trovino adisputare, nello stesso giorno solare, la propria gara interna deisedicesimi sul medesimo campo, la Società cui è stata attribuita laposizione in tabellone contrassegnata dal numero più basso mantiene il

diritto di giocare in casa, mentre l’altra subisce l’inversione del campo.Qualora, in virtù di tutte le combinazioni possibili, l'ordine di svolgimentodelle gare di più Società in condizione di coabitazione di campo fossereciprocamente condizionato, avrà priorità su tutte la Società cui è stataattribuita la posizione in tabellone contrassegnata dal numero più basso,che mantiene il diritto di giocare in casa, mentre le altre sarannoautomaticamente adeguate.Ottiene la qualificazione agli Ottavi di Finale la squadra che segna il

maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro253/823provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal“Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure perdeterminare la squadra vincente di una gara”.Le 8 Società vincitrici delle gare dei sedicesimi ottengono laqualificazione agli ottavi di finale.3.5 Ottavi di finalePartecipano agli ottavi di finale le 8 Società che hanno ottenuto laqualificazione dai sedicesimi e le 8 Società “Teste di Serie”, che sonoammesse direttamente agli ottavi di finale della Competizione.

Gli accoppiamenti degli ottavi di finale sono determinati dal tabellone,sulla base dei criteri individuati al precedente punto 3.1.Gli ottavi di finale si svolgono in gara unica.In ogni gara, hanno diritto di giocare in casa le Società cui è stataattribuita la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numeropiù basso, vale a dire le Società che, in quanto “Teste di Serie”, fanno il loroingresso nel tabellone della Competizione agli ottavi di finale.Nel caso in cui, per effetto di quanto precede, due Società si trovino adisputare, nello stesso giorno solare, la propria gara interna degli Ottavi

di finale sul medesimo campo, la vincente della Competizione o, insubordine, la Società meglio classificata in Campionato al termine dellastagione precedente a quella in cui si disputa la Competizione mantiene ildiritto di giocare in casa, mentre l’altra subisce l’inversione del campo.Qualora in virtù di tutte le combinazioni possibili, l'ordine di svolgimentodelle gare di più Società in condizione di coabitazione di campo fossereciprocamente condizionato, avrà priorità su tutte la vincente dellaCompetizione o, in subordine, la Società meglio classificata in

Campionato al termine della stagione precedente a quella in cui si disputala Competizione, che mantiene il diritto di giocare in casa, mentre le altresaranno automaticamente adeguate.Ottiene la qualificazione ai quarti di finale la squadra che segna il maggiornumero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede253/824a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento delGiuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadravincente di una gara”.Le 8 società vincenti delle gare degli ottavi di finale ottengono la

qualificazione ai quarti di finale della Competizione.3.6 Quarti di finalePartecipano ai quarti di finale le 8 Società che hanno ottenuto laqualificazione dagli ottavi di finale.I quarti di finale si svolgono ad eliminazione diretta in gara unica, secondogli accoppiamenti stabiliti dal tabellone.In ogni gara, hanno diritto di giocare in casa le Società cui è stataattribuita la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numeropiù basso.Nel caso in cui, per effetto di quanto precede, due Società si trovino adisputare, nello stesso giorno solare, la propria gara interna dei quarti di

finale sul medesimo campo, la vincente della Competizione o, insubordine, la Società meglio classificata in Campionato al termine dellastagione precedente a quella in cui si disputa la Competizione mantiene ildiritto di giocare in casa, mentre l’altra subisce l’inversione del campo.Qualora in virtù di tutte le combinazioni possibili, l'ordine di svolgimentodelle gare di più Società in condizione di coabitazione di campo fossereciprocamente condizionato, avrà priorità su tutte la vincente dellaCompetizione o, in subordine, la Società meglio classificata in

Campionato al termine della stagione precedente a quella in cui si disputala Competizione, che mantiene il diritto di giocare in casa, mentre le altresaranno automaticamente adeguate.Ottiene la qualificazione alle semifinali la squadra che segna il maggiornumero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvedea far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento delGiuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadravincente di una gara”.253/8253.7 SemifinaliPartecipano alle semifinali le 4 Società che hanno ottenuto la

qualificazione dai quarti di finale.Le semifinali si svolgono ad eliminazione diretta in gare di andata eritorno, secondo gli accoppiamenti previsti dal tabellone.Hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa le Società cui è stataattribuita la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numeropiù basso.Nel caso in cui, per effetto di quanto precede, due Società si trovino adisputare, nello stesso giorno solare, la propria gara interna dellesemifinali di andata o di ritorno sul medesimo campo, la vincente dellaCompetizione o, in subordine, la Società meglio classificata in

Campionato al termine della stagione precedente a quella in cui si disputala Competizione ha il diritto di giocare in casa la gara di ritorno, mentrel’altra gioca in casa la gara di andata.Ottiene la qualificazione alla finale la squadra che, al termine della partitadi ritorno, ha segnato il maggior numero complessivo di reti nelle duepartite.Risultando pari il numero complessivo di reti segnate nelle due partite, lesquadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15minuti ciascuno. Perdurando la parità l’arbitro provvede a far battere i tiridi rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”

al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.3.8 FinalePartecipano alla finale le 2 Società che hanno ottenuto la qualificazionedalle semifinali.La finale si svolge in gara unica, in linea di principio allo Stadio Olimpico diRoma, o in altra sede individuata, a suo insindacabile giudizio, dalConsiglio di Lega.Il sorteggio determina pro forma la Società di casa.253/826Si aggiudica la Competizione la squadra che segna il maggior numero direti. Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputaredue tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando

la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvedea far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento delGiuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadravincente di una gara”.4. CALENDARIOLe date e gli orari di disputa delle gare della Competizione sono di volta involta resi noti dall’Organizzatrice tramite propri Comunicati Ufficiali.Non è ammesso reclamo sulla formazione del calendario, nonché sulladata, l’orario e/o l’ordine di disputa delle singole gare.

5. INVERSIONE DEL CAMPOL’Organizzatrice può disporre l’inversione del campo in tutti i seguenticasi:- richiesta scritta da parte delle due Società pervenuta almeno 3 giorniprima della data prevista per la disputa della gara;- indisponibilità dello stadio;- assenza nello stadio di un idoneo impianto di illuminazione;- inidoneità dell’impianto a insindacabile giudizio dell’Organizzatrice.In caso di indisponibilità di entrambi gli stadi, l’individuazione di un campoalternativo in cui disputare l’incontro spetta alla Società che ha il diritto di

giocare la gara in casa.6. PALLONE UFFICIALEIn tutte le gare della Competizione deve essere utilizzato esclusivamenteil pallone ufficiale delle Competizioni organizzate dalla Lega Serie A, chesarà comunicato a inizio stagione.253/8277. ORARI DELLE GAREGli orari di tutte le gare della Competizione sono definiti dallaOrganizzatrice.8. DIREZIONE DELLE GAREL’organo tecnico arbitrale incaricato delle designazioni degli ufficiali digara per il Campionato di Serie A designa anche gli ufficiali per la direzionedi ogni gara della Competizione.9. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI9.1 Calciatori tesserati

Alle gare della Competizione possono prendere parte tutti i calciatoritesserati federalmente per le singole Società, nel pieno rispetto di tuttele formalità e modalità previste per la disputa delle gare dei relativiCampionati.A scanso di ogni possibile dubbio interpretativo relativo a quantoprecede, si precisa che non si applicano alla Competizione le norme chedisciplinano il numero massimo di calciatori utilizzabili nei singoliCampionati eventualmente in vigore nella stagione di riferimento (adesempio, per la Serie A, normativa nota come “tetto alle rose”).9.2 Elenco agli arbitri

Ogni Società deve indicare nell’elenco nominativo da consegnareall’arbitro un massimo di 26 calciatori, dei quali undici iniziano la gara e irimanenti sono designati quali riserve. I numeri apposti sulle maglie deicalciatori devono corrispondere a quelli indicati sugli elenchi consegnatiall’arbitro.9.3 SostituzioniDurante le gare della Competizione, sarà consentita l’effettuazione di unmassimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra, utilizzando almassimo tre interruzioni della gara, oltre all’intervallo previsto tra i duetempi di gioco. Nell’eventualità di disputa dei tempi supplementari sarà

consentita una quarta interruzione, oltre a quelle previste tra la fine dei253/828tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare e tra ilprimo e il secondo tempo supplementare. Sempre e solo nel caso didisputa dei tempi supplementari, sarà altresì consentito effettuare unaulteriore sostituzione fino ad un massimo di sei. Si precisa che, laddove ledue squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questaverrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzionida entrambe le squadre.Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano

l’esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare sostituzioniresidue, con l’eccezione del portiere impossibilitato a continuare, comeprevisto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.10) SANZIONI PER RINUNCIA A GARELa società che rinuncia alla disputa di una gara della Competizione incorrenelle sanzioni previste dalle norme federali. Deve inoltre versarel’eventuale indennizzo per mancato incasso, il cui importo è fissato concriterio equitativo dall’Organizzatrice.11) RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI DA STADIOL’incasso lordo da biglietteria (esclusi gli abbonamenti che comprendano

anche gare di altre competizioni) delle gare della Competizione, adeccezione delle Semifinali e della Finale, dedotti gli oneri fiscali e le spesedi affitto del campo e di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10%dell’incasso netto, è suddiviso al 50% fra le due società in gara.L’incasso lordo da biglietteria di ciascuna delle due Semifinali è dipertinenza della Società di casa.L’incasso lordo da biglietteria della Finale della Competizione, al nettodell’aggio della concessionaria del servizio di biglietteria e dedotti glioneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione

forfettariamente liquidate nel 10% dell’incasso netto è suddiviso comesegue: 45% a ciascuna delle due società in gara; 10% all’Organizzatricedella Competizione.253/82912) PREMI12.1 Società vincitriceAlla Società vincitrice della Competizione sono conferite:a) la riproduzione in oro della “Coppa Italia Frecciarossa”;b) 40 medaglie d’oro da assegnarsi ai calciatori e ai tecnici della Società.La Società vincitrice della Competizione acquisisce, inoltre, il diritto difregiare la maglia, per la stagione sportiva successiva, con il distintivo di

“vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa”.12.2 Società finalistaAlla Società seconda classificata sono conferite 40 medaglie d’argento daassegnarsi ai calciatori e ai tecnici della Società.13) RICHIAMI REGOLAMENTARI13.1 Abbreviazione dei terminiPer il particolare carattere della manifestazione, sarà richiesto alPresidente Federale provvedimento ex art. 49, comma 12, del C.G.S. diabbreviazione dei termini per i reclami riguardanti la regolarità disvolgimento delle gare, dei campi di giuoco e della posizione deicalciatori.13.2 Estinzione delle ammonizioni dopo la prima fase (turno preliminare,

trentaduesimi e sedicesimi)Per ovviare alla disparità esistente, sul piano disciplinare, fra le 36 Societàimpegnate nei primi tre turni ad eliminazione diretta in gara unica, e le 8Società “Teste di Serie” che entrano in competizione a partire dagli ottavidi finale, per il carico di ammonizioni che potrebbe residuare dopo i primitre turni, sarà richiesto al Consiglio Federale un provvedimento diestinzione delle ammonizioni che residueranno a carico dei calciatoridopo i primi tre turni.253/83013.3 Utilizzo sistemi GLT, VARs e SAOTIn tutte le gare della competizione a partire dai Trentaduesimi è previsto

l’utilizzo del sistema Video Assistant Referees (VARs).In tutte le gare della competizione a partire dagli Ottavi di Finale è previstol’utilizzo anche della Goal Line Technology (GLT) e della Semi-AutomatedOffside Technology (SAOT).13.4 Richiamo alle Carte FederaliPer quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espressorichiamo alle norme delle NOIF, del Codice di Giustizia Sportiva e delRegolamento della Lega Organizzatrice della competizione, in quantoapplicabili.13.5 Richiamo Regolamento Divise da GiocoTutte le Società partecipanti alla Competizione devono attenersi al

Regolamento Divise da Gioco emanato dalla Lega Serie A e vigente nellastagione sportiva di riferimento.14) VALIDITÀ’Il presente Regolamento è valido per le stagioni sportive 2024/2025,2025/2026, 2026/2027.PUBBLICATO IN MILANO IL 27 MAGGIO 2024IL PRESIDENTELorenzo Casini