Reijnders al top con l'Olanda: messaggio a Fonseca e al Milan, serve un mediano

Emanuele Tramacere

10 minuti fa

La stagione 2023/24 di Tijani Reijnders, la prima con la maglia del Milan addosso è stata ricca di alti e bassi con tanti dubbi che la gestione di Stefano Pioli si è portato dietro e con tanti messaggi per il futuro colti soltanto in parte dalla società e dall'allenatore. L'Europeo 2024 in Germania con la maglia dell'Olanda è però partito per lui alla grande, con 90 minuti da titolare nella gara d'esordio vinta contro la Polonia che hanno certificato ancora una volta l'enorme potenziale che l'ex Az Alkmaar porta con sé. E la gara, seguita con attenzione dagli emissari rossoneri in Germania che hanno visionato anche Jakub Kiwior e che non hanno potuto vedere all'opera Joshua Zirkzee è servita ancora una volta per certificare una necessità in vista del mercato estivo: a Fonseca serve un centrocampista con caratteristiche differenti dall'olandese.