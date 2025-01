Relevo - Milan, trattativa col Lipsia per la cessione di Okafor

Secondo quanto riporta Matteo Moretto di Relevo, che in questa stagione ha segnato solo un gol in 550', spalmati in 16 partite tra campionato e coppe. L'arrivo di Conceicao non ha cambiato il futuro dell'ex Salisburgo, che non era una prima scelta di Fonseca ed è considerato sacrificabile dal nuovo allenatore.Il Milan da tempo aveva deciso di ascoltare offerte, di venderlo per fare cassa. Per investire su un giocatore che possa fare al caso del nuovo tecnico portoghese. Al momento non filtrano i dettagli economici dell'affare,

Sbarcato a Milano nel 2023 per circa 15,5 milioni, Okafor ha un contratto in scadenza nel 2027 da circa 2 milioni di euro netti a stagione, al lordo 2,62 lordi. Al 30 giugno pesava a bilancio per 12,4.. Per Relevo "c'è sintonia tra le parti", sono attese novità in questa settimana.