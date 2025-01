Inter-Milan finale di Supercoppa Italiana: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ultimo atto dellae a Riad si decide tutto con un derby: in finale c'èI nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Sergio Conceiçao si sfidano all'Al-Awwal Park Stadium per sollevare l'ambito trofeo e aggiudicarsi la stracittadina. La seconda di questa stagione, dopo il successo ottenuto dal Diavolo nella quinta giornata di Serie A lo scorso 22 settembre (2-1 firmato da Pulisic e Gabbia, Dimarco per l'Inter).L'Inter ci arriva dopo aver superato 2-0 l'Atalanta in semifinale, il Milan ha invece battuto 2-1 in rimonta la Juventus.

Tutte le informazioni su Inter-Milan finale di Supercoppa Italiana:: Inter-Milan: lunedì 6 gennaio 2025: 20.00: Canale 5: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. All. Conceicao.

- Nell'Inter difficile il recupero di Thuram, pronto Taremi per sostituirlo. Nel Milan da valutare Leao e Jimenez, Musah ha convinto contro la Juventus e può prendersi una maglia dal 1' al posto di Bennacer.- Inter-Milan, finale della Supercoppa Italiana, si gioca lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 20 italiane, teatro dello scontro l'Al-Awwal Park Stadium di Riad (Arabia Saudita).- La sfida tra Inter e Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset, su Canale 5.- Inter-Milan sarà disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e sul sito Sportmediaset.it.

- La telecronaca della finale Inter-Milan è affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin.