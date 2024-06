Repubblica Ceca, infortunio in bici per Sadilek: salterà EURO 2024

Arrivano brutte notizie per laa pochi giorni dal via di, uno dei punti di riferimento della Nazionale in questione, ha subito unche gli costerà la presenza al campionato europeo, che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Il motivo è davvero assurdo: una rovinosa, con conseguenze più gravi del previsto.- Il centrocampista delè sicuramente uno dei giocatori più talentuosi in casa Repubblica Ceca. Classe 1999, Sadilek è stato protagonista di un'ottima stagione con il club olandese e i numeri ne sono la testimonianza: 31 presenze in campionato, condite da 1 goal e 3 assist. L'Europeo avrebbe potuto consacrare il mediano, magari aprendo anche la porta di qualche top club in ottica calciomercato.

- L'assenza di Sadilek rappresenta, quindi, una grande perdita per la Nazionale ceca e adesso il ctdovrà decidere se chiamare o meno un sostituto. Ricordiamo che, in questa edizione del campionato europeo, la Uefa ha deciso che i giocatori convocabili saranno 23 e non 26, come successo in occasione di EURO 2021.