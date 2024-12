Sotto l’albero di Natale a Trigoria Claudioha già riportato un po’ di serenità dopo un inizio di stagione difficile. La vittoria col Parma ha permesso ai giallorossi di respirare, ma ora il mister si aspetta dei regali dal mercato. Il primo però dovrà farlo da solo ed è il nuovo allenatore. Continua la caccia insieme a Ghisolfi.e nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Gasperini. Arriverà un top hanno assicurato, se così non fosse potrebbe anche trovare il rinnovo sotto l’albero. Ma ad ora è l’ultima delle ipotesi.

– Torniamo ai rinforzi. Ladeve sistemare qualcosa in difesa. Ranieri vuole continuare con la difesa a 3 e per farlo c’è bisogno di almeno un centrale. Occhi su. In caso di addio di Hermoso ne serviranno due. Mourinho vuole portare lo spagnolo al Fenerbahce, ma lui preferisce il ritorno nella Liga. Capitolo fascia destra:sta facendo bene ma guai a pensare che basti. Sulla lista ci sono Delprato, Zappa e Rensch. Occhi anche sudel Bournemouth.– Prima dei nuovi acquisti, sulla letterina per Babbo Natale, Claudioha chiesto la permanenza di Paulo. Non è ancora arrivata nessuna offerta da parte del Galatasaray e lui ha già manifestato la voglia di rimanere alla Roma. Se lo augura il mister e se lo augurano i tifosi. Poi si penserà a rinforzare il pacchetto offensivo anche per permettere a Dovbyk di rifiatare. Piacee la sinergia con l’Everton deipuò aiutare. Su di lui anche il Torino. Occhi anche su Raspadori che secondo le ultime voci potrebbe rientrare in uno scambio con. A proposito di Lorenzo. Il Natale deve portare serenità anche a lui. Ne ha bisogno dopo mesi difficili per potersi riprendere la Roma.