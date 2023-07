Sfumate le piste Milan e Inter, che dopo averlo corteggiato hanno scelto di non investire gli oltre 20 milioni richiesti dal Tigre per acquistarlo, oggi per il bomber italo-argentino Mateo Retegui sono due le piste ancora in piedi. Si tratta della Juventus, a cui è stato proposto ma che sarà valutato se partirà uno fra Chiesa e Vlahovic e soprattutto del Genoa che, nella titubanza delle big, sta provando ad inserirsi e affondare il colpo.