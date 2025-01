Getty Images

Retrocessione, i bookie condannano il Monza. Respira il Cagliari, in quota Nicola vede la salvezza

un' ora fa



Lo scontro diretto per evitare la retrocessione premia il Cagliari. La squadra di Nicola inizia il 2025 alla grande: sbanca l'U-Power Stadium di Monza e sembra condannare la squadra di Bocchetti. Per i bookmaker infatti, l'ipotesi serie B per i lombardi - attualmente all'ultimo posto in classifica e distanti 7 punti dal quartultimo posto occupato proprio dal Cagliari - passa da 1,40 a 1,20.



Viceversa, i sardi conquistano tre punti fondamentali: la retrocessione vale ora 2,35, in calo rispetto ai 2 della settimana scorsa. Non vanno invece oltre il pareggio le altre squadre impegnate nella lotta per evitare la seconda serie: il Venezia impatta in casa contro l'Empoli e la discesa in Serie B rimane in lavagna a 1,45. Scende leggermente la quota del Lecce, che passa da 2,25 a 2,15, mentre rimane stabile a 2,50 l'Hellas Verona. Si giocano rispettivamente a 4,25 e 4,50 il Genoa di Vieira e il Parma di Pecchia, distanti 3 e 2 punti dalla "zona rossa". Il Como, quintultimo in classifica ma con la partita contro il Milan da recuperare, rimane stabile a 5.