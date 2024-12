Retroscena Inter: nel 2021 offerta di Pif per l'acquisto del club, ma Zhang rifiutò

9 minuti fa



L'Inter oggi ha il fondo Oaktree come proprietario del club. L'hedge fund USA è diventato il nuovo azionista di maggioranza grazie all'escussione del pegno esercitata al termine della passata stagione nei confronti del gruppo Suning e di Steven Zhang che non riuscirono a rimborsare il prestito da 275 milioni, più interessi, concesso da Oaktree nel 2021. Proprio in quell'annata, tuttavia, Zhang avrebbe potuto scegliere una via differente avedo ricevuto un'offerta concreta per la cessione dell'intero pacchetto azionario.



Nei giorni in cui è partita la contestazione inglese da parte dei tifosi del Newcastle nei confronti del fondo Pif, la Gazzetta dello Sport svela come, nel 2021, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita fece un'offerta ufficiale a Steven Zhang per provare l'acquisto della società nerazzurra. All'epoca la cifra fu ritenuta troppo bassa da parte di Zhang, ancora convinto di poter prima o poi restituire il debito, e quindi rifiutò.