Pare che il gioco della squadra di Simoneabbia particolarmente colpito il leggendario wrestler, che si è voluto congratulare con i biancocelesti mandando un messaggio a: "Ciao Sergej come stai? Qui è Rey Mysterio volevo congratularmi con te e la Lazio per il grande calcio che state mostrando in questa stagione di campionato. Ricorda: tu sei il Sergente in campo quindi continua con il tuo gran lavoro".La risposta del centrocampista serbo non si è fatta attendere: "Il Sergente ringrazia il generale Rey Mysterio! Forza Lazio 619".