Ricci, rinnovo con clausola "alla Bremer": il Torino ha stabilito il suo prezzo

Il rinnovo di Samuele Ricci col Torino fino al 2028 ha un che di familiare: ricordate quello che era successo con il difensore Gleisonprima del suo passaggio alla Juventus nell'estate del 2022? Il brasiliano aveva firmato un rinnovo di contratto e stipulato coi granata una sorta diLa Juve la spuntò sull'Inter allora, ma quel che interessa adesso è che. Firmando il rinnovo, il centrocampista conferisce al Torino maggior potere in sede di mercato, in cambio della promessa di via libera all'arrivo della giusta proposta.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com,. Sull'ex Empoli è da tempo vigile l'interesse del Milan, ma si sono fatti rintracciare anche top club come il Manchester City di Pep Guardiola, ammaliato dalle geometrie del regista toscano.