Getty Images

. La Spagna sconfigge per 2-1, ai tempi supplementari, la Germania e strappa il pass per le semifinali di Euro 2024. All’iniziale vantaggio di Dani Olmo ha risposto, sul finale di secondo tempo, la rete di Wirtz su sponda di Kimmich, prima che Merino spegnesse i sogni di gloria dei padroni di casa. I tedeschi lasciano così gli Europei di casa, anche se con qualche rimpianto.

(composto dall'inglese Attwell, assistito dal polacco Frankowski e l'italiano Irrati)Niente rigore per la Germania, nonostante il tocco di mano fosse piuttosto chiaro. A indirizzare la decisione arbitrale, il fatto che il braccio di Cucurella fosse in movimento e lo stesse in quel momento avvicinando al corpo. Al momento dell'impatto con il pallone, tuttavia, il braccio è distante dal corpo e la decisione è rimasta decisamente dubbia.

Per il fischietto inglese (che i tifosi della Roma ricordano bene per un episodio simile nella finale di Europa League contro il Siviglia, un episodio famoso per la reazione plateale di Josè Mourinho) non ci sono gli estremi per fischiare la massima punizione.(secondo quanto riportato da Marca), maBastian Schweinsteiger, come riporta Sport Bild, ha commentato: “Qualcuno deve spiegarmi questa decisione. Nove volte su dieci è rigore". Il quotidiano tedesco titola "Rabbia da rigore!". Maggiormente pacato, invece, il commento di Sky Sports DE: "Potevano esserci gli estremi per un rigore dopo un fallo di mano di Marc Cucurella al minuto 106". L'episodio farà discutere a lungo, anche perché Taylor ha interrotto il gioco per pochi secondi per consultarsi col VAR, prima di far proseguire la sfida nello stupore generale.

In Italia, lo stesso Maurizio Compagnoni, giornalista presente negli studi di Sky Sport, ha attaccato duramente Taylor per commentare l'episodio: ". Dobbiamo capire solo se c'è il fuorigioco di Fullkrug a inizio azione o il fallo di mano dello stesso centravanti. Già il rigore non dato alla Roma un anno fa in finale di Europa League fu clamoroso, ma qui è ancora più grave l'errore dell'arbitro inglese.. Ma non può non vedere il braccio così largo dalla posizione in cui si trovava. Se non c'è irregolarità di Fullkrug siamo ai livelli dello scandalo di Ovrebo in Bayern Monaco-Fiorentina del 2010, con il gol di Klose in fuorigioco clamoroso.".

– Ma non solo gli addetti ai lavori a rimanere stupiti dalla decisione, il mondo dei social non ha dato tregua al fischietto britannico. Molti tifosi sono furibondi con l’arbitro e non si trattengono sui social: “Anthony Taylor, risponderai di tutti i tuoi crimini”, scrive uno, “Controllate i suoi movimenti bancari” è il commento di un altro tifoso tedesco. Sono state lanciate anche su Change.org delle petizioni per tirarlo via dal sistema arbitrale Uefa.