Spagna-Germania, la MOVIOLA: rigore plateale non dato ai tedeschi, espulso Carvajal

La, reduce da quattro vittorie consecutive, affronta i padroni di casa dellanel match valido per i. Nella moviola a cura di Calciomercato.com, tutti gli episodi dubbi e le principali decisioni arbitrali.: Anthony Taylor (ENG)Assistenti: Gary Beswick (ENG), Adam Nunn (ENG)Quarto uomo: Ivan Kružliak (SVK): Stuart Attwell (ENG): Bartosz Frankowski (POL): Massimiliano Irrati (ITA)Ripartenza della Germania, Carvajal si appende a Musiala spendendo il secondo giallo (il primo era arrivato al minuto 100'). Nessun dubbio, seconda ammonizione e rosso per Carvajal che salterà la semifinale.

Musiala calcia da fuori area e colpisce il braccio aperto di Cucurella. Per Anthony Taylor non è rigore e il VAR (composto dall'inglese Attwell, assistito dal polacco Frankowski e l'italiano Irrati) non interviene. Niente rigore per la Germania, nonostante il tocco di mano fosse piuttosto evidente. A indirizzare la decisione arbitrale, il fatto che il braccio di Cucurella fosse in movimento e lo stesse in quel momento avvicinando al corpo. Al momento dell'impatto con il pallone, tuttavia, il braccio è distante dal corpo e la decisione resta molto dubbia.