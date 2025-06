Sta per cominciare l’avventura dell’al, competizione che chiuderà la stagione 2024/2025 e che segnerà il debutto disulla panchina nerazzurra. La prima sfida vedrà i meneghini affrontare il Monterrey, formazione messicana che annovera tra le sue fila diversi nomi noti del panorama europeo, come Sergio Canales, Lucas Ocampos e soprattutto Sergio Ramos.Per l’esordio ufficiale,. L'Inter dovrà fare i conti con alcune assenze significative:non sarà della partita a causa di un affaticamento ai flessori, mentre Hakan, Yanne Piosi sono allenati a parte nei giorni precedenti.La probabile formazione vedetra i pali, con una difesa a tre composta da. Chivu ha a disposizione su due volti nuovi,e Petar Sucic, ma al momento restano favoritiper la corsia destra, e Asllani, candidato per una maglia da titolare nel centrocampo a tre completato daè favorito susulla corsia mancina.Dubbio in attacco perche deve scegliere il partner di. Al momento il favorito è a sorpresa, conpronto a subentrare dalla panchina a gara in corso.