Non c'è un singolo motivo per cui Rodri non avrebbe dovuto vincere il Pallone d'Oro. Vinicius se ne faccia una ragione

AFP via Getty Images

Prestazioni individuali, carattere da leader e da trascinatore.

Prestazioni e risultati di squadra.

Classe e fair play.

Ci rendiamo conto che in tanti hanno reagito come se non peggio del Real Madrid quando è trapelata l'anticipazione della. Ma se ci fermiamo un attimo a pensare, cosa nella quale eccelle il metronomo di Guardiola, ci sembra. Andiamo a spiegare per quale motivo.Banalmente, prima di tutto guardiamo ai criteri di assegnazione.uno è il miglior centrocampista centrale al mondo, fulcro del gioco nel suo club (il Man City) e nella sua nazionale (la Spagna), gli altri hanno brillato col Real e, anche se meno, rispettivamente con Brasile e Inghilterra nel corso dell'estate.

Anche le prestazioni e i risultati di squadra sono sullo stesso piano:(sconfitto in finale)(eliminato col Brasile ai quarti di finale di Copa America dall'Uruguay).Con i primi due criteri, quindi, incapaci di individuare un chiaro vincitore,. A Bellingham si può imputare poco, ma il gestaccio con la mano ai genitali dopo il gol in rovesciata alla Slovacchia a Euro 2024 non è certo edificante, mentre Vinicius incappa continuamente in episodi di nervosismo anche a causa della sciagura degli ululati razzisti coi quali viene bersagliato ad ogni trasferta di Liga.No, non crediamo che Rodri verrà mai pizzicato a pavoneggiarsi con un "Es que soy muy bueno" (che tradotto suona come "Sono troppo forte") verso i tifosi avversari dopo un dribbling sventato all'ultimo in un big match.

Sarà un caso che il, escluse le sconfitte ai calci di rigore come quella ai quarti di finale di Champions proprio contro il Real di Vini e Bellingham. E anche nella Spagna imbattuta a Euro 2024, la colonna (im)portante era proprio lui.. Ecco, questo è un altro tema, ovvero il peso di ciò che "avanza".

- Rodri,. Ha poi dato il via personalmente alla rimonta della Spagna sulla Georgia agli ottavi dell'Europeo in Germania quest'estate. Ha portato a casa già 15 trofei tra club e nazionale, con quelli di quest'anno. Tornando al 2023,Invece, per l'ennesima volta ha trionfato Messi. Rodri, in questo, ha raccolto anche quel testimone.

- Pensiamo, poi, a cosa presuppone vincere il Pallone d'Oro, ovvero. Se la si guarda sotto questa prospettiva,, il primo che viene in mente è Lampard., due dei giocatori più forti sulla faccia della Terra,per quel che compete loro.. Che poi è il motivo per cui, quelle poche volte che è successo, non hanno vinto attaccanti o trequartisti.

Cosa dovrebbe fare di più un giocatore prettamente difensivo, organizzativo, privo anche dell'epica dei difensori centrali, per poter vincere il titolo di miglior giocatore al Mondo? Cosa, se non basta neanche decidere una finale di Champions League, come fanno i grandissimi attaccanti?