Rodri Sanchez in Qatar con Verratti dopo la trattativa fallita col Como

19 minuti fa



Rodri Sanchez lascia il Betis di Siviglia. Il trequartista spagnolo classe 2000 è partito per il Qatar quasi in lacrime: "E' per me e per la mia famiglia, il Betis mi ha dato tutto".

Lo aspetta un ricco contratto da firmare con l'Al-Arabi, dove gioca il centrocampista italiano Marco Verratti (ex PSG).



In questo mercato estivo il calciatore era stato in trattativa avanzata col Como, che però non ha trovato l'accordo per acquistarlo e poi ha virato su un elemento più giovane nel suo stesso ruolo: l'argentino Nico Paz (classe 2004), arrivato dal Real Madrid per 6 milioni di euro.