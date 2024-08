Como, ufficiale il colpo Nico Paz: arriva dal Real Madrid, dettagli e cifre

Dopo Sergi Roberto e Perrone e in attesa di Marc-Oliver Kempf, in arrivo dall’Hertha Berlino e atteso domani in città,. Il gioiello classe 2004 arriva a titolo definitivo del Real Madrid e rappresenta l’ennesimo colpo spagnolo dell’estate dei lariani allenati da Cesc Fabregas."Como 1907 si è assicurato l’ingaggio dell’astro nascente Nico Paz dai campioni della Liga, il Real Madrid. Il centrocampista d’attacco nato nel 2004 e internazionale giovanile argentino si unirà al club con un accordo di quattro anni. La scorsa stagione Nico ha debuttato in prima squadra e in Champions League, segnando anche il gol vittoria contro il Napoli nella partita di ritorno della fase a gironi di UCL”.Nico Paz lascia il Real Madrid e si trasferisce al Como a titolo definitivo. L’operazione si aggira sui 6 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita e una clausola di riacquisto in favore delle Merengues.“C’è stato grande interesse per Nico da parte di altri club e non è una sorpresa. Ogni minuto che gli è stato concesso in campo la scorsa stagione, con alcuni dei migliori giocatori del mondo, l’ha sfruttato per dimostrare il suo valore e ha avuto un impatto importante. È un talento entusiasmante, mancino, ottimo come esterno e anche al centro; non vedo l’ora di lavorare con lui”.”Significa molto per me, sono molto felice di poter entrare a far parte di questa famiglia. Per me è un passo in avanti nella mia carriera e sono molto entusiasta di partecipare a questo progetto. Non vedo l’ora di iniziare!”.